是非港姐亞軍神隱兩年染金髮慶生　受父母欠債風波牽連零工作

2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）當選後即被爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，事後王怡然在接受訪問時一度淚灑當場，之後又以身體不適為由缺席活動，即使露面亦拒絕受訪，更絕跡社交網兼鮮有公開露面。日前王怡然迎來24歲生日，她在IG限時動態分享近照，並寫道：「yes its my btd🎂」今次亦是她相隔兩年再於IG分享近況！

《2023香港小姐競選》冠、亞、季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

2023年港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（資料圖片）

2023年港姐亞軍王怡然。（資料圖片）

王怡然在接受訪問時一度淚灑當場。（電視截圖）

Lynn拒絕受訪，全程強顏歡笑，神情落寞。（資料圖片）

2023年TVB台慶王怡然獲安排坐在高層樂易玲小姐旁邊。（資料圖片）

全程保持笑容。（YouTube影片截圖）

日前王怡然迎來24歲生日，她在IG限時動態分享近照。（IG截圖）

王怡然對上一個IG Post是2024年6月。（IG@lynn_wyr）

王怡然父母捲欠債風波 星途受牽連一度「潛水」

樣貌甜美的王怡然早在港姐面試時已備受關注，最後她亦成功奪得亞軍兼最上鏡小姐，但她自當選後負面新聞纏身，其父母捲入欠債風波，遭苦主狙擊，而王怡然亦受牽連，飽受壓力的她出席活動時面容憔悴，明顯消瘦，更一度「潛水」多時。

王怡然早在港姐面試時已備受關注。（資料圖片）

樣貌甜美。（資料圖片）

成功奪得亞軍兼最上鏡小姐。

王怡然自當選後負面新聞纏身，其父母捲入欠債風波，遭苦主狙擊，而王怡然亦受牽連，飽受壓力的她出席活動時回應。（電視截圖）

王怡然全程粒聲唔出。（YouTube影片截圖）

站在中間位置的王怡然就全程未有發言，不過笑容甜美的她仍十分搶鏡。（YouTube影片截圖）

王怡然出席慧妍雅集晚宴。（IG@numberonepr）

王怡然曬出補領珠寶後冠的照片後，又繼續「潛水」。（IG@lynn_wyr）

王怡然停工成年零工作 自爆寄求職信搵工

而王怡然當選後一年更幾乎零工作，前年她出席《2024香港小姐競選》宣傳活動接受《香港01》訪問時，坦言與TVB合作未明，並自爆已寄求職信搵工：「都冇send太多，因為仲想同公司傾先。」並表示更傾向在TVB發展：「呢度（TVB）係我first choice，send出去十幾份都唔一定有reply。」其後她亦曾透露正在上訓練班，不過之後一直未有再公開露面，直至今次趁着24歲生日曬出近照，相中的她染了一頭金髮，身穿吊帶背心，笑容燦爛，心情大靚！

王怡然與莊子璇、郭珮文出席《2024香港小姐競選》宣傳活動。（葉志明 攝）

當時王怡然透露未與TVB傾合約安排。（葉志明 攝）

並自爆已寄求職信搵工。（葉志明 攝）

王怡然曾透露正在上訓練班。（資料圖片）

王怡然已神隱多時。（影片截圖）