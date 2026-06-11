是非港姐亞軍神隱兩年染金髮慶生 受父母欠債風波牽連零工作
撰文：董欣琪
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2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）當選後即被爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，事後王怡然在接受訪問時一度淚灑當場，之後又以身體不適為由缺席活動，即使露面亦拒絕受訪，更絕跡社交網兼鮮有公開露面。日前王怡然迎來24歲生日，她在IG限時動態分享近照，並寫道：「yes its my btd🎂」今次亦是她相隔兩年再於IG分享近況！
王怡然父母捲欠債風波 星途受牽連一度「潛水」
樣貌甜美的王怡然早在港姐面試時已備受關注，最後她亦成功奪得亞軍兼最上鏡小姐，但她自當選後負面新聞纏身，其父母捲入欠債風波，遭苦主狙擊，而王怡然亦受牽連，飽受壓力的她出席活動時面容憔悴，明顯消瘦，更一度「潛水」多時。
王怡然停工成年零工作 自爆寄求職信搵工
而王怡然當選後一年更幾乎零工作，前年她出席《2024香港小姐競選》宣傳活動接受《香港01》訪問時，坦言與TVB合作未明，並自爆已寄求職信搵工：「都冇send太多，因為仲想同公司傾先。」並表示更傾向在TVB發展：「呢度（TVB）係我first choice，send出去十幾份都唔一定有reply。」其後她亦曾透露正在上訓練班，不過之後一直未有再公開露面，直至今次趁着24歲生日曬出近照，相中的她染了一頭金髮，身穿吊帶背心，笑容燦爛，心情大靚！