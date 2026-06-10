香港小姐2026｜18歲苗琪嘉孭16萬Hermès現身　自小讀頂級貴族學校

《2026香港小姐競選》今日（10日）於將軍澳電視城進行次輪面試。現場一眾大熱佳麗再次現身，當中年僅18歲、由英國返港參選的苗琪嘉一出場即成全場焦點。她今日特意悉心打扮，更手持一個價值高達16萬港元的Hermès Mini Kelly手袋富貴登場，行頭十足，盡顯豪門千金氣派！

盡顯千金小姐行頭！（葉志明攝）

其實苗琪嘉在首輪面試時已被視為大熱之一，而翻查其背景，發現這位18歲美少女的個人履歷及家庭背景非常猛料。

媽媽同樣富貴！（葉志明攝）

自小就讀頂級貴族學校 10歲孭LV展示水墨作品

苗琪嘉自小在香港接受頂尖教育，曾就讀本港著名的「貴族學校」香港弘立書院（The ISF Academy）。她自幼便極具藝術天賦，早在2018年、即她只有10歲的時候，就已經在北京悅·少兒美術館展示水墨作品，並登上內地媒體新聞。

從當年的新聞相片可見，年僅10歲的苗琪嘉身上已經孭住一個 Louis Vuitton（LV） 經典老花手袋，可見其家族財力雄厚，自小已在名牌與藝術薰陶下長大。

10歲已孭名牌手袋！（網上照片）

16歲升呢時裝秀總監製 活躍時尚藝術圈

除了水墨畫之外，苗琪嘉在時尚界亦早有涉獵，且能力驚人。在2024年（當時僅16歲），她就在香港一手策劃並擔任大型時裝秀「沿海烏托邦」的總策劃與總監製。

該活動在當時獲得業界及媒體廣泛報道。年紀輕輕就能主導一場大型時尚秀，從概念設計到現場統籌都親力親為，足見她除了有外在美和家庭背景支持外，內在的組織能力與藝術觸覺亦相當厲害。