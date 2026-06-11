傅穎公開全素顏皮膚白滑緊緻 曾被質疑「換頭」揭再進化真相
撰文：董欣琪
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傅穎Theresa（現名傅寶誼）近年長駐內地發展，早前推出新歌《成年禮》重返香港樂壇，她在接受商台節目《叱咤樂壇》訪問時大談多年來面對負面新聞的心路歷程，更親揭當年被傳媒用極度刻薄字眼攻擊的瘡疤，直認曾被兩大惡毒標題「傅穎死狗道歉」及「食咗屎嘅女孩」重創，一度委屈痛哭，直言「全香港人應該都唔鍾意我」！不過傅穎現時已可豁達面對Haters，亦大方面對外界對她樣貌的質疑，日前她就曬出素顏照，雖然眉毛偏淡，但仍可見皮膚白滑緊緻！
傅穎反擊20年「整容怪」進化疑雲
傅穎近年因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲，雖然她已多次澄清，堅稱只是靠化妝技巧同影相角度配合：「這麼多年來我改過很多不同的髮色，換過很多不同的造型。別人眼中我一直在進化，在換頭，可在我的認知裏，我的塑造力很強，在我身上有許多你意想不到的可能性。」她曾撰長文剖白20年來被標籤為「整容怪」，面對無間斷的整容報道，她直言：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你，天天整、月月整、年年整。」
李珊珊曾為傅穎平反大讚「堅靚」
不過其實去年傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》時，李珊珊就曾為她平反，大讚素顏依然好靚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」李珊珊亦回憶初次與傅穎見面時的情景，坦言當時大感意外：「我就見到冇化妝嘅Theresa，但係好靚，皮膚好靚，白裏透紅。因為喺我心目中仲諗住你係會好似公主咁行出嚟，你係好自在嘅，好舒服個感覺。」更大讚傅穎的自在是由內到外散發出來：「我好驚喜呀嗰一下，同埋係堅靚」，完全打破了網上對傅穎的評價：「我可以寫包單，佢真係真材實料，好正，真係好正」。