傅穎公開全素顏皮膚白滑緊緻　曾被質疑「換頭」揭再進化真相

傅穎Theresa（現名傅寶誼）近年長駐內地發展，早前推出新歌《成年禮》重返香港樂壇，她在接受商台節目《叱咤樂壇》訪問時大談多年來面對負面新聞的心路歷程，更親揭當年被傳媒用極度刻薄字眼攻擊的瘡疤，直認曾被兩大惡毒標題「傅穎死狗道歉」及「食咗屎嘅女孩」重創，一度委屈痛哭，直言「全香港人應該都唔鍾意我」！不過傅穎現時已可豁達面對Haters，亦大方面對外界對她樣貌的質疑，日前她就曬出素顏照，雖然眉毛偏淡，但仍可見皮膚白滑緊緻！

傅寶誼推出全新個人粵語單曲《成年禮》。（IG@theresafu.bo）

早前傅穎搬到深圳。（IG@theresafu.bo）

推出新歌《成人禮》。（IG@theresafu.bo）

推出新歌《成人禮》。（IG@theresafu.bo）

令傅穎最深刻、最受傷的報道標題：「第一個就係『傅穎死狗道歉』，另一個就係『食咗屎嘅女孩』（當年出新歌《花吃了這女孩》）。」（ig@903music）

令傅穎最深刻、最受傷的報道標題：「第一個就係『傅穎死狗道歉』，另一個就係『食咗屎嘅女孩』（當年出新歌《花吃了這女孩》）。」（ig@903music）

大方曬素顏。（IG截圖）

大方曬素顏。（IG截圖）

傅穎反擊20年「整容怪」進化疑雲

傅穎近年因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲，雖然她已多次澄清，堅稱只是靠化妝技巧同影相角度配合：「這麼多年來我改過很多不同的髮色，換過很多不同的造型。別人眼中我一直在進化，在換頭，可在我的認知裏，我的塑造力很強，在我身上有許多你意想不到的可能性。」她曾撰長文剖白20年來被標籤為「整容怪」，面對無間斷的整容報道，她直言：「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你，天天整、月月整、年年整。」

傅穎近年因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲。（IG截圖）

反白眼。（IG截圖）

一頭橙髮。（影片截圖）

傅穎五官愈見精緻。（IG@theresafu.bo）

屢陷「進化」疑雲。（IG@theresafu.bo）

Theresa近年長駐內地發展。（微博@Theresa傅穎）

大方回應。（影片截圖）

自認塑造力強。（影片截圖）

李珊珊曾為傅穎平反大讚「堅靚」

不過其實去年傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》時，李珊珊就曾為她平反，大讚素顏依然好靚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」李珊珊亦回憶初次與傅穎見面時的情景，坦言當時大感意外：「我就見到冇化妝嘅Theresa，但係好靚，皮膚好靚，白裏透紅。因為喺我心目中仲諗住你係會好似公主咁行出嚟，你係好自在嘅，好舒服個感覺。」更大讚傅穎的自在是由內到外散發出來：「我好驚喜呀嗰一下，同埋係堅靚」，完全打破了網上對傅穎的評價：「我可以寫包單，佢真係真材實料，好正，真係好正」。

傅穎大方分享自拍照，更無懼騷出抬頭紋！（IG截圖）

去年傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》，獲大讚真人堅靚！（YouTube影片截圖）

自在。（IG@theresafu.by）

自在。（IG@theresafu.by）

激罕性感！（IG@theresafu.by）

傅穎反擊稱無醫美，全靠化妝，卻被冤枉開刀。（IG@theresafu.ww）

曾大力推鼻以證清白。（影片截圖）