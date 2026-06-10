193自爆停工炒美股賺得仲多過復工　鄒凱光：好想又唔返工?

ERROR成員郭嘉駿（193）早前宣布「出雪櫃」，結束悠長假期，陸續在ViuTV節目亮相，並回歸最新一集《晚吹 - 男人亂講嘢》，與另外三位拍檔鄒凱光（灘叔）、駱振偉（Thor）及譚凱倫（Helen）繼續主持。灘叔一見到193隨即開口關心他的「油牆假期」究竟如何度過，193竟自爆停工時搵得仲多：「好豐盛呀我嘅生活係！主要係喺美國嗰邊囉，我投資有道，喺美股同虛擬貨幣上面，因為呢個假期得著咗好多。」Thor問他是否親身去了美國炒股，他回答：「冇，純粹參與佢時區啫，適逢呢排都好多股票波動、世界大事，所以我呢個放假係過得好合理，我放假可以全程mon住，但而家要返返工呢，收入會少咗。」

郭嘉駿（193）早前宣布「出雪櫃」，結束悠長假期，陸續在ViuTV節目亮相，並回歸最新一集《晚吹 - 男人亂講嘢》，與另外三位拍檔鄒凱光（灘叔）、駱振偉（Thor）及譚凱倫（Helen）繼續主持。（ViuTV）

193竟自爆停工時炒美股和虛擬貨幣搵得仲多：「適逢呢排都好多股票波動、世界大事，所以我呢個放假係過得好合理，我放假可以全程mon住，但而家要返返工呢，收入會少咗。」（ViuTV）

灘叔笑問：你係咪好想快啲又唔返工？諗清楚啲喎！

灘叔聽罷非常擔心，問：「你係咪好想快啲又唔返工？你諗清楚啲喎！同事們你想跣佢就剪出嚟，一係就剪走佢。」193未驚過，並回應：「真嘅，因為而家我哋正常時間，我夜晚就唔能夠mon住美股，但而家仲係好大波動，係囉，賺少咗。」講到現場布景都跟他放假前不同，但他就似乎不太滿意，覺得椅子太矮，坐低時擘開腳，鏡頭會直接影住他的褲襠，灘叔笑說：「啱啱出返嚟，唔好咁多意見啦！」

灘叔聽罷非常擔心，問：「你係咪好想快啲又唔返工？你諗清楚啲喎！同事們你想跣佢就剪出嚟，一係就剪走佢。」（ViuTV）

講到現場布景都跟他放假前不同，但他就似乎不太滿意，覺得椅子太矮，坐低時擘開腳，鏡頭會直接影住他的褲襠，灘叔笑說：「啱啱出返嚟，唔好咁多意見啦！」（ViuTV）

質疑觀眾作故仔博「免費續會」 自薦參演港版《悠長假期》

今集幾位主持解答了同樣是第二次投稿的觀眾V仔和菠蘿傑疑難，由於每位被選中的觀眾，都會得到三個月免費睇波的權限，193質疑有工作人員作故仔，來信後又來信，務求要「續會」，於是他建議下次要觀眾親自到場，就算不想出樣，都可以笠住「生Bear」公仔，灘叔又問：「你呢個咁大膽嘅改革，你到時會唔會仲喺度㗎？你啱啱復出就有咁大膽嘅改革」193笑言：「唔肯定，我哋公司個《悠長假期》都就嚟開拍啦，唔知會唔會有我份？」說完即被灘叔取笑：「日日喺度油牆呀！」而Helen都和議，說他很有野心。