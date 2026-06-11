古天樂旗下天下一恆運對外租借觀塘1千呎影棚　網民感嘆市道差

香港電影市道近年持續低迷，各影視製作公司紛紛各出奇謀。日前，古天樂旗下「天下一集團」分支的「天下一恆運」罕有地在社交平台Threads開設專頁發帖，宣布將觀塘分公司的1,000平方呎全黑室內多用途影棚（Studio）對外放租。帖文附有多張場地照片，指出影棚場地配備獨立休息室，可供化妝及更衣，除了常規的廣告和創意拍攝外，更積極開拓新客源，打著「歡迎教學活動或任何展覽展示活動租用」的旗號，實行跨界多元化發展。

香港電影市道近年持續低迷，各影視製作公司紛紛各出奇謀。日前，古天樂旗下「天下一集團」分支的「天下一恆運」罕有地在社交平台Threads開設專頁發帖，宣布將觀塘分公司的1,000平方呎全黑室內多用途影棚（Studio）對外放租。

攝影棚內部環境。（Threads@ onecoolhangwanrental）

全黑攝影棚達1,000平方呎。（Threads@ onecoolhangwanrental）

「天下一恆運」在行內大有來頭，主要負責電影拍攝器材租賃、專業燈光音響以及電影物流與現場支援，公司分店遍布香港、上海、廣州、馬來西亞、英國等地。多年來，無數香港大製作的鏡頭和重型裝備都由他們包辦，然而面對電影寒冬，開戲量大大減少，即使是行業巨頭也要靈活變陣。從其公開的場地照片可見，影棚配套極之專業，除了有攝影棚、大型綠幕（Green Screen）外，還能排滿椅子變身成大講堂，設備十分靈活。

「天下一恆運」在行內大有來頭，主要負責電影拍攝器材租賃、專業燈光音響以及電影物流與現場支援，公司分店遍布香港、上海、廣州、馬來西亞、英國等地。（Threads@ onecoolhangwanrental）

除了有攝影棚，也有大型綠幕（Green Screen）。（Threads@ onecoolhangwanrental）

還能排滿椅子變身成大講堂，設備十分靈活。（Threads@ onecoolhangwanrental）

消息引起不少網民熱議，眼見大名鼎鼎的「天下一」都要公開放租影棚，不少網民都感嘆業界困境：「連天下一都要🥲」、「個市真係好差😭😭」另外有網民笑指：「要籌錢出糧俾夥計😢」不過大部分網民都對古仔的舉動表示體諒和支持，高呼「全力支持古天樂」，更有人熱心轉發幫忙集氣：「雖然唔啱用，但幫推一下！」希望能協助天下一恆運共渡時艱。