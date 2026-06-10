香港小姐2026｜首次直播佳麗泳裝見高層　樂小姐直言不諱：肥咗喎

今日（10日）TVB舉行了《2026香港小姐競選》第二次的面試，各候選佳麗中午陸續抵達TVB會見傳媒，但是今年竟然直播「泳裝見高層環節」。今年泳裝環節全程在網上直播，由樂易玲、黃德慧及姜偉主持面試，樂小姐對候選佳麗都頗為嚴格及認真，一出場的第一位候選佳麗表示來港一年，但廣東話不標準，已經被她指要努力，因為節目是用廣東話的。除此之外，亦有候選佳麗身形相對上比較胖，例如19號候選佳麗，她亦毫不掩飾，直接叫她要清減一下：「肥咗喎，好開心喎返咗嚟香港，要追喎，要追返落去喎。」

今日的重頭戲，一定是「泳裝環節」。(直播截圖)

樂小姐聽到呢個名已經笑晒口

不過，當這位候選佳麗出場時，她就不由自主的笑了一下，因為這位候選佳麗名叫「吳倬希」。樂小姐表示：「我記得佢個名好好記㗎，非常之親切，『吳卓羲』！」原來因為跟她的愛將吳卓羲名字同音，難怪她笑得那麼燦爛。而大部分的候選佳麗都選擇以三點式的泳衣登場大騷身材，當中以18號候選佳麗最為吸睛。

樂小姐聽到「吳卓羲」已經笑晒口。(直播截圖)

這位候選佳麗名叫「吳倬希」。(直播截圖)

隨後的面試亦有其他的侯選佳麗被高層直指「肥」，例如32號侯選佳麗被黃德慧讚有減肥：「好乖喎，你真係減肥喎開始，但係仲爭好遠喎。」32號侯選佳麗表示：「未來嘅路好長，我已經減咗3磅啦。」雖然她說出3磅時有點心虛，但仍被黃德慧大讚她乖。

32號侯選佳麗被黃德慧讚有減肥。(直播截圖)

睇更多港姐面試嘅相：

大部分的候選佳麗都選擇以三點式的泳衣登場大騷身材。(直播截圖)

呢位佳麗被指有點胖。(直播截圖)

2號候選佳麗。(直播截圖)

2號候選佳麗。(直播截圖)

4號候選佳麗。(直播截圖)

4號候選佳麗。(直播截圖)

4號候選佳麗。(直播截圖)

6號候選佳麗。(直播截圖)

6號候選佳麗。(直播截圖)

7號候選佳麗。(直播截圖)

7號候選佳麗。(直播截圖)

9號候選佳麗。(直播截圖)

18號候選佳麗。(直播截圖)

19號候選佳麗。(直播截圖)

22號候選佳麗。(直播截圖)

22號候選佳麗。(直播截圖)

25號候選佳麗。(直播截圖)

25號候選佳麗。(直播截圖)

26號候選佳麗。(直播截圖)

26號候選佳麗。(直播截圖)

27號候選佳麗。(直播截圖)

27號候選佳麗。(直播截圖)

28號候選佳麗。(直播截圖)

28號候選佳麗。(直播截圖)

29號候選佳麗。(直播截圖)

29號候選佳麗。(直播截圖)

32號候選佳麗。(直播截圖)

32號候選佳麗。(直播截圖)

32號候選佳麗後面睇又真係有啲肥，不過佢都好努力。(直播截圖)

33號候選佳麗。(直播截圖)

33號候選佳麗。(直播截圖)

36號候選佳麗。(直播截圖)

36號候選佳麗。(直播截圖)

40號候選佳麗。(直播截圖)

40號候選佳麗。(直播截圖)

41號候選佳麗。(直播截圖)

41號候選佳麗。(直播截圖)

42號候選佳麗。(直播截圖)

42號候選佳麗。(直播截圖)

43號候選佳麗。(直播截圖)

43號候選佳麗。(直播截圖)

44號候選佳麗。(直播截圖)

44號候選佳麗。(直播截圖)

47號候選佳麗。(直播截圖)

47號候選佳麗。(直播截圖)

56號候選佳麗。(直播截圖)

56號候選佳麗。(直播截圖)

62號候選佳麗。(直播截圖)

62號候選佳麗。(直播截圖)

64號候選佳麗。(直播截圖)

64號候選佳麗。(直播截圖)

65號候選佳麗。(直播截圖)

65號候選佳麗。(直播截圖)

66號候選佳麗。(直播截圖)

66號候選佳麗。(直播截圖)

78號候選佳麗。(直播截圖)

78號候選佳麗。(直播截圖)