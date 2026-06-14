陳啟泰專訪｜曾陷抑鬱折磨萌輕生念頭　感激太太拯救：我以為會死

現年61歲的陳啟泰當年憑《百萬富翁》名利雙收，後來內地商人王征入主，連番騎尼舉動令他意興闌珊，於2013年決定離巢北上發展。至最近，陳啟泰再度活躍於香港觀眾面前，喚起網民不少集體回憶。不過誰會想到，四年前陳啟泰曾深陷抑鬱症折磨，不但不出街、不洗澡，在最灰暗的日子，甚至浮現輕生念頭；從人生高峰跌落谷底，全靠太太日夜耐心守護，他才得以走出陰霾。如今，陳啟泰已成功停藥重回幕前，日前接受《香港01》的訪問，除了大方分享抗病的心路歷程，更罕有地談及曾引來熱議的「飲尿療法」。他解釋這在《本草綱目》中叫「回龍湯」，盼外界能以此消除誤解。



陳啟泰接受《香港01》訪問，分享走出抑鬱病陰霾的過程。（林志龍、潘樂文 攝）

疫情期間引發抑鬱症 拒出街拒洗澡如傻佬

鏡頭前的陳啟泰精神飽滿、西裝骨骨，但在2022那年，他卻曾深陷家族遺傳抑鬱症的折磨。陳啟泰回憶母親在四十多歲時病情最嚴重，經常驚恐、失眠和鬧跳樓，年輕的他只能抱著母親痛哭，畫面至今仍歷歷在目，「那時候真的很震撼」。但沒想到疫情期間，這個狀況卻發生在他身上。陳啟泰表示接種第一針新冠疫苗後兩個月，身體突然出現狀況，由睡得差變成完全失眠，開始慢慢抑鬱。在精神科醫生藥物控制好轉六、七成後，未料接種第三針時，驚恐與抑鬱症再度復發。他強調不想將疫苗污名化，但在他身上時間點極其準確。

陳啟泰病發期間，不出街、不洗澡，他形容自己像一個傻佬。（林志龍、潘樂文 攝）

除此之外，陳啟泰覺得同工作也有關係，因當時正值香港每日確診五、六萬宗的嚴峻時期，他無法回內地工作，百無聊賴下誘發胡思亂想。他很記得當時是嚴冬，得十度以下，但因為身體壞了，即使他穿了六件衣服身體依然發冷，「我跟老婆說，看了天氣報告，這兩個星期都是十度以下，我說我會死，我真的以為會死。」甚至在香港發生輕微地震時，陳啟泰向太太吐露悲觀想法：「那時我剛有信仰，記得有說主再次回來的時候會天崩地裂，這次會不會是一個預兆？真的回來就好了，可以拖着老婆可以返天家，就可以不用辛苦；我又試過，因為我住20樓，有日望出窗心想，如果了結了生命都是好事，最後當然沒有這個膽子，但當時的思維就是這麼灰。」陳啟泰更因害怕出街被感染會被強制抓去隔離而足不出戶，「因為我那時的情況，被抓出隔離一定會死！」整天呆在家，試過連續幾天不出街、不洗澡，他形容自己當時猶如一個傻佬。

感激太太日以繼夜守護

陳啟泰直言，能夠熬過這個低谷，太太是他的「聖人」。兩人當年在一個工作場合相遇，擔任司儀的他，對做模特兒的太太一見鍾情，後來透過黑仔姜皓文的太太交換電話撮合而結緣，「我原本是一個單身主義者，但同太太交往不久就覺得需要結婚了，因為我覺得人選對了。（你是否浪漫的人？）年輕的時候會的，例如拍戲期間突然衝回家，原來做了一個蛋糕放在雪櫃，然後送給她。現在就會多一點一起去旅行、去玩。」

陳啟泰稱對太太一見鍾情。（陳啟泰@FACEBOOK）

陳啟泰稱在病發最嚴重的時候，太太推掉所有事情，用了超過半年的時間，一星期七天，除了出外買少少東西外，日以繼夜全天候地陪伴在側，「因為我那時有驚恐症，身邊不可以沒有親人，只是見到太太我才安心。」面對抗拒洗澡、動輒無緣無故痛哭的他，太太用耐性像哄小朋友一樣哄他：「今天洗不洗澡？洗啦。我話好驚啊，驚著涼。太太就會說，好吧，明天再洗。」而且陳啟泰當時無法看任何有開槍、死人或戰爭元素的節目，因為有可能會引起他發病，只看旅遊和飲食節目，太太便默默陪著，「她想煲劇都不行！」陳啟泰直言太太曾因照顧他這個「傻佬」而壓力爆煲，試過幾次大叫，但最後都撐得過。他事後問太太為何如此厲害，太太回答是信仰給予的力量，「太太可以說是救了我一命。」

陳啟泰稱病情最嚴重時，他經常會無緣無故的哭。（林志龍、潘樂文 攝）

望出窗口時，還萌起輕生念頭。（林志龍、潘樂文 攝）

陳啟泰感激太太救回他一命，兩人經歷低谷後，感情變得更加好。（受訪者提供）

斷藥一年 靠排毒重生

由於情況持續惡化，最終陳啟泰都是硬著頭皮戴上幾個口罩外出向精神科醫生求診，那晚吃完精神科的藥，馬上便睡得着。他稱初期每日要吃十粒藥，藥物副作用令他面部嚴重浮腫，體重暴增至人生高峰的216磅。後來他嫌原本的藥費太貴，便轉了醫生，再透過二十年前學到的「徹底排毒」療法配合天天運動，如今已成功戒掉精神科藥物接近一年。

陳啟泰稱接受演藝人協會專訪時，是他體重高峰，重216磅。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

現時的陳啟泰fit返不少。（林志龍、潘樂文 攝）

「飲尿療法」惹爭議：不要用有色眼鏡看待

對於過往曾被雜誌大肆報道他靠「喝小便」醫治脫髮的奇聞，陳啟泰在訪問中毫不避嫌地對著鏡頭直認：「我絕對是喝過尿，我現在也有喝尿。這是我無數另類療法裡面其中一個，不值得用有色眼鏡去看待。其實很多藥材都是糞便提煉出來，有什麼出奇呢？」他澄清，此療法在中醫《本草綱目》中被稱為主流療法「回龍湯」，主要功能是補陽，有幾千年歷史印證過，不應被污名化。他還幽默地開了個黃腔玩笑，笑言首先要量度「啫啫仔」的粗度，然後用管子套住他放進口裡，隨即笑着澄清只是開玩笑。至於飲用前可需過濾？陳啟泰直言：「不用，直接（喝）！不能喝早上第一泡，和最後一泡，就是這樣。」

陳啟泰透露是因主持亞視節目《尋找隱世醫術》而接觸到這門療法。當年雜誌在未經他同意及求證下，瞎編他靠喝尿來治療脫髮，令他十分憤怒。陳啟泰強調並非介意被指喝尿，而是氣憤該雜誌胡亂報道，令讀者誤解。他表示大部分另類療法都會引發強烈的「好轉反應」（Healing Crisis），期間會出現周身骨痛、肚瀉、皮膚發癢或發燒感冒等痛苦症狀，必須配喝專業人士指導，絕不能盲目胡亂嘗試 。

陳啟泰大方承認有飲尿，現在都仍然有喝。（林志龍、潘樂文 攝）

陳啟泰解釋「飲尿」在中醫《本草綱目》中被稱為「回龍湯」，不希望這療方被污名化。（林志龍、潘樂文 攝）

寄語同路人切勿放棄

經歷過地獄折磨，陳啟泰最後以過來人身份鼓勵所有飽受抑鬱症折磨的同路人：「千萬不要諱疾忌醫。如果看正統傳統醫生治不好的，不要放棄試一些另類的東西，可能你會很快撞到，不用像我撞了20多年。一定要有希望，是可以痊癒的 。」

想睇更精彩和完整的專訪內容，一定要留意《香港01》YouTube，等陳啟泰親自同你「由零說起」！