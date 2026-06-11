東張西望｜苦主下體有異物疑醫院失誤遺留再被質疑：有冇擺嘢入去

昨日（10日）的《東張西望》講到苦主Lily投訴A醫院，表示2月時因為細菌性陰道炎而嚴重影響日常生活，一天Lily突然間發現下體出血，於是去A醫院看急症。當時醫生為她進行了俗稱「開鉗」的陰道窺鏡檢查，現場有醫生、護士和Lily一共三人，而醫生用棉花棒取出樣本作細菌化驗，之後醫生診斷Lily患細菌性陰道炎，及月經來臨引致不適，於是開了抗生素給她。

苦主Lily投訴A醫院。(節目截圖)

醫生問Lily有沒有放東西入下體

Lily稱第一晚已經感覺不妥，血量減少但分泌物變成鐵鏽顏色，亦有一股氣味釋出。相隔了數天，Lily身體情況急轉直下，還經常發燒和子宮痛，所以決定到B醫院求醫，醫生立即再為她做「開鉗」檢查。而當時醫生表示「開鉗」不成功，立即安排留院入住專科病房處理。最後醫生在幫Lily照陰道超聲波時，竟然發現有一個由醫用紗布弄成的血球在裡面。醫生很凝重地問她：「有冇擺嘢入去？問咗兩次，冇！我就話我喺上一間醫院一個星期前係有一個醫生幫我檢查嘅時候開過鉗，呢一次都係唯一一次。」由於那刻太緊張， Lily沒要求醫生留下證物，亦沒有拍下那塊紗布。

醫生在幫Lily照陰道超聲波時，竟然發現有一個由醫用紗布弄成的血球在裡面。(節目截圖)

Lily表示紗布血球有手掌握住的那麽大

Lily表示紗布血球有手掌握住的那麽大：「推測係上次喺A醫院醫生開鉗嘅時候，佢唔小心漏咗喺入面，因為我唔知會有咩後遺症，始終塊紗布喺我身體入面一個星期，可能會發霉或者咩感染我唔會知道，我好嬲。」Lily多次打電話向A醫院追問，院方則安排她在4月底時到醫院進行面談，當時有急症室主管醫生、護士長、病人聯絡主任等人進行面談，但是這次面談並不順利。

Lily表示紗布血球有手掌握住的那麽大。(節目截圖)

A醫院態度強硬

院方稱那次檢查程序上沒用使用紗布，但Lily並不認同。而Lily的媽媽亦有在場並對於院方的說話不同意：「醫療事故冇人想！我聽到有啲哽耳，嚟之前有塊紗布喺入面，學阿女話斎，如果嚟之前有塊嘢嘅已經收咗喺入面，醫生點解搵唔到啊？點解第二間醫院又搵到啊？呢個就係問題啦！」A醫院態度強硬，認為不是他們問題。事後Lily亦收到A醫院的書面回覆，指醫護人員於2月2日按正常程序為事主進行陰道窺器檢查，及採集拭子樣本，過程中並沒有使用紗布。

Lily的媽媽亦有在場並對於院方的說話不同意。(節目截圖)

A醫院不認責任

A醫院除了表示自己沒有用過紗布外，更表示如果醫護人員有使用紗布會一併使用長鉗，而長鉗使用過後需要送往相關部門進行清洗及消毒：「院方檢視紀錄，確認相關時段沒有經使用後的相關長鉗由急症室送往相關部門清洗或消毒。」A醫院亦表示對於Lily要求賠償一事，院方稱未能按Lily的要求提供賠償。