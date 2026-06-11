李家鼎澄清外界指控前女友Viva管理他財產：冇呢咁嘅嘢

藝人李家鼎最近因前妻施明離世而鬧出不少風波，除了兄弟反目外，連他自己都與大仔李泳漢斷絕父子情，對於這個離經背道的兒子決意不聞不問。而細仔李泳豪多年的相伴反而令李家鼎感安心，再加上近年李家鼎身體漸差，李泳豪與老婆Agnes悉心照顧，讓年紀老邁的他有個依靠。

近年李家鼎身體漸差，但幸好有李泳豪與老婆Agnes悉心照顧。（影片截圖)

李家鼎透露有李泳豪夫婦及親弟妹的陪伴

日前李家鼎與李泳豪返TVB探望老朋友，之後接受TVB娛樂新聞台的訪問，他透露有李泳豪夫婦及親弟妹的陪伴與支持，身體已經逐漸變好，同時他亦澄清外界對知己Viva的指控。李家鼎表示親友對他噓寒問暖：「買飯畀我食，細仔媳婦唔得閒，佢買飯畀我食，或者煮畀我食，招呼埋我。」連他的親弟妹都會不時來探望他，他嘴角的笑意不自覺地流出，老人家有親友相伴自然笑意盈盈，連身體都會快速健康起來。

李家鼎透露有李泳豪夫婦及親弟妹的陪伴。（影片截圖)

李家鼎所有財政支出交由李泳豪夫妻安排

李家鼎亦表示所有財政支出現已交由李泳豪夫妻安排：「好似而家財政各樣嘢，都係豪仔同細新抱幫我打理，發言權喺哂佢哋嗰度，有咩你問佢。（而家你係咪問返佢哋攞零用錢咁樣？）咁就唔使，講聲畀佢聽，點解無咗咁多，我會話聲畀佢聽幾時幾日，我以前攞落咗幾多錢幾多萬，你同我搞掂佢。」李家鼎指自己並不揮霍，雖然麻雀啤牌甚至牌九樣樣皆精，不過他不好賭，閒來在家修花剪草就能過日子。

李家鼎所有財政支出交由李泳豪夫妻安排。（影片截圖)

李家鼎的紅顏知己Viva

至於另一焦點，就是李家鼎的紅顏知己Viva，早前Viva被揭是陪伴李家鼎20年的女友，同時亦是馬貫東的媽媽。對此李家鼎亦正式作出澄清，指外界指控全屬子虛烏有：「冇嘅，財產就冇乜嘢啫，財產就唔關事嘅。冇呢咁嘅嘢，又話豪仔兩公婆問我攞百五萬，就搵我女朋友嘅女做見證都唔拉間，又唔合邏輯嘅。」至於二人在一起已經20年，李家鼎被問到當時Viva有否管理他的財產時，他斬釘截鐵表示「冇」。

李家鼎的紅顏知己Viva。（影片截圖)