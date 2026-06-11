香港探秘地圖｜丁子朗父母之墓被破壞　劇情雷同寶福山骨灰失竊案

TVB劇集《香港探秘地圖》昨日（10日）一集講到高文彬（丁子朗 飾）父母的龕位遭墳場老鼠破壞，父親的陪葬品名錶被竊。丁子朗去到墳場時，見到父母合葬的墓碑被敲碎，骨灰龕亦只剩一個，墓內的陪葬品亦被偷去，這個情況剛好與年前發生的沙田寶福山多宗骨灰失竊事件相若。雖然劇中最後有解決為何只有一個骨灰龕，但不免讓人聯想起骨灰失竊一事。

高文彬（丁子朗 飾）父母的龕位遭墳場老鼠破壞。(《香港探秘地圖》截圖)

寶福山去年發生多宗骨灰失竊事件

沙田寶福山去年發生多宗骨灰失竊事件，當中包括已故著名武術指導劉家良及已故著名電影出品人向華勝。劉家良遺孀翁靜晶律師去年11月曾在自己的節目「危險人物2.0」中，承認接到勒索電話要求支付贖金，勒索金額更高達6000萬元，但她堅持不會支付贖金，她認為支付贖金即代表助長匪徒：直言：「6蚊都唔會畀。」

劇情雷同寶福山去年發生多宗骨灰失竊事件。(《香港探秘地圖》截圖)

今年2月成功尋回劉家良骨灰

最後警方於今年2月成功尋回劉家良及向華勝的骨灰，而翁靜晶亦已領回劉家良的骨灰及拆走其龕位的碑，並安排海上撤灰並捐出出售龕位所獲的款項給獨居長者。警方表示，案件列作「勒索」，經調查後拘捕一名男子。該名男子已被控一項「串謀勒索」罪，案件已進入司法程序，有組織罪案及三合會調查科正積極跟進調查案件。

劇中丁子朗亦尋回被盜的物品。(《香港探秘地圖》截圖)