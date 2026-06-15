專訪｜丁子朗搏到盡驚到震都去靈探　曾講錯嘢畀鬼上身叉住人條頸

提到丁子朗，大眾腦海中浮現的通常是那個充滿陽光氣息、擁有健碩身形、笑容燦爛的「香港先生」。不過這位一向給人正能量感覺的大男孩，最近卻迎來了演藝生涯的一大突破，就是接拍靈異題材劇集《香港探秘地圖》。原來丁子朗一向膽小，甚至連恐怖片都不敢看，這次不僅要親身勇闖多個傳聞中的猛鬼地帶，更在宣傳期間被劇組「整蠱」，被困於電視城的古裝街「捉鬼」。



丁子朗一向膽小。（陳順禎 攝）

場地提供：Enchanté

丁子朗「疑似鬼上身」

接受《香港01》專訪時，丁子朗收起了平日的招牌陽光笑容，神情略帶凝重地分享了拍攝這部劇集的點滴。原來他對靈異事件充滿忌諱，並非單純因為膽小，而是幾年前在台灣旅行時，曾經歷過一次極度恐怖的「疑似鬼上身」，兼被靈體控制，掐著朋友頸的真實體驗。他坦言這次接拍《香港探秘地圖》，反而在心理上治癒了他多年的恐懼：「我本身怕鬼啦，但係呢個角色，我媽媽係過身嘅，係一個亡魂嚟嘅。我好想撞鬼係因為我好想見返我媽，我想撞任何嘅鬼，希望嗰隻靈魂可以幫我connect返我媽媽呢一個人。所以後嚟拍呢套劇，我諗通其實原來靈魂，就算真係有啦，只不過都係我哋對佢嘅思念係有感情喺度，個靈魂以前可能都係人嚟嘅，點解咁驚呢？我會問返自己，咁所以呢套劇的確係叫做拯救咗我或者治癒咗我。」讓丁子朗明白到「世上所有的靈異，背後都可能是一份沉重的思念。」

丁子朗曾被鬼上身。（陳順禎 攝）

憶述台灣驚魂夜：半夜猛掐頸

訪問一開始，當記者問到為何平日看似天不怕地不怕的丁子朗會對靈異題材如此抗拒時，他深呼吸了一口氣，緩緩道出了一段埋藏在心底多年的台灣驚魂經歷。這件事發生在三、四年前，當時他與幾位好友前往台南旅行，為了體驗當地文化，他們預訂了一間充滿藝術氣息的設計師精品酒店。然而，這間酒店的裝潢卻讓他感到毛骨悚然。

三至四年前，丁子朗與朋友去台南時發生了一件怪事。（陳順禎 攝）

丁子朗眉頭深鎖地回憶道，並生動地重述當時的情境：「入到酒店嘅時候，我見到間房好多玻璃，跟住又有佛經又有聖經，咁我話咁多鏡奇怪！」當晚，他與另一位男性友人同房。就在半夢半醒之間，恐怖的事情發生了：「我瞓覺嘅時候，我朋友話我爬咗上佢張床度，我用手捏住佢條頸！佢話未見過丁子朗咁兇狠咁樣去撳住佢，佢嚇親跟住就推開我，推返落我張床度。」丁子朗一邊說，一邊用手比劃著當時掐住友人頸部的位置，語氣依然帶點猶有餘悸的激動。

丁子朗爬上同行朋友張床，用手叉住佢條頸。（陳順禎 攝）

不過，令人意想不到的是丁子朗接下來的反應。有別於電影中主角奪門而出的橋段，他竟然是繼續睡覺，反而友人在旁邊則睡不著：「我朋友不得了，佢驚足全晚，佢真係驚足全晚。跟住第二朝起身嘅時候，點知原來隔離嗰間房，嗰兩個女仔都feel到有嘢，兩個都唔夠膽瞓。」丁子朗表示當日到酒店房後其實是說了一些話，可能觸犯了靈體們：「我話點解間房咁多嘢？有聖經咁齊全嘅，唔通撞鬼？總之就係diss緊間房！」而發生了這件事後，這幾位朋友與丁子朗就真的沒有再一起去過旅行了。

丁子朗話朋友驚足一晚唔敢瞓。（陳順禎 攝）

自此之後，這段經歷便成為了丁子朗心中的陰影，讓他對靈異事物敬而遠之：「我以前都唔會care，入酒店房做咩敲門？點解一定要做咁多儀式？但係我明，依家入酒店房一定敲門先，跟住同佢哋講暫住幾日嘅啫，打攪曬！」

之前丁子朗入酒店房唔會敲門。（陳順禎 攝）

接拍《香港探秘地圖》：因劇本改變對靈異的看法

既然如此害怕，為何這次會答應接拍《香港探秘地圖》？丁子朗坦言，最初收到劇本時，他的內心是極度抗拒的：「所有關於鬼怪嘅電影啦、劇集啦、恐怖片啦，我都冇睇過！因為我好怕，我好驚，所以唔敢睇。即係就算溫柔到愛情片，好似《我左眼見到鬼》呢啲，擺明係講愛情，我都唔夠膽睇，因為我驚！」然而，當他硬著頭皮把劇本看完後，想法卻發生了180度的轉變。原來《香港探秘地圖》並非單純為了賣弄恐怖和驚嚇，其骨子裡其實是一部充滿溫情、探討人性的作品：「我哋套戲都係講一啲人與人之間感情嘅故事啫，即係你以為係一個鬼怪靈異嘅劇集，但其實底蘊係人與人之間嘅小品，係一個溫情劇，咁所以我覺得完全係克服到我呢個驚。」

因為《香港探秘地圖》並非單純為了賣弄恐怖和驚嚇，其骨子裡其實是一部充滿溫情、探討人性的作品。（陳順禎 攝）

勇闖猛鬼廢校與詭異神像山

儘管劇本的核心是溫情，但作為一部探秘劇，拍攝過程中的實地取景依然少不了各種陰森恐怖的場景。丁子朗透露，劇組為了追求真實感，特意挑選了香港多個著名地點進行拍攝，而這個地點則令他印象深刻：「最恐怖我哋去咗一個廢校嗰度，個廢校廢到嘅程度，可能真係會見到啲蜘蛛周圍爬啦，遠處見到有老鼠跑啦，係驚嘅！真係好驚！首先情況係惡劣，第二真係嗰度成座山頭方圓四里乜都冇，我都唔知香港有咁嘅地方，咁係好無助，你feel到嗰個唔係淨係驚啲靈異嘅物體。而係驚你有啲咩事，係嗌都求助無門，你嗌非禮都冇人救到你嗰啲感覺！」

丁子朗透露，劇組為了追求真實感，特意挑選了香港多個著名地點進行拍攝。（陳順禎 攝）

除了廢校，另一個令丁子朗印象深刻、甚至感到極度詭異的場景，是一個位於海旁、佈滿神像的「神像山」：「因為嗰個係一個人為嘅奇觀嚟，兩層樓一座座一尊尊佛、有觀音、有佛像、有和尚打坐嘅雕塑，擺咗成座山咁大，擺咗兩層樓咁高，成個山頭都係好震撼嘅嗰個位。」除了恐怖及詭異的場境外，丁子朗表示亦有去一些他之前並不知道的地方：「拍呢套劇令我認識咗我好多我以前唔識嘅香港地貌就真嘅，以前姻緣石聽得多，唔知喺邊！今次終於去到啦，雖然去嘅地方，去嘅過程有啲辛苦，因為又落住大雨，但係風景都靚嘅，風景都宜人嘅，望住成個香港嘅景色。」

除了恐怖及詭異的場境外，丁子朗表示亦有去一些他之前並不知道的地方。（陳順禎 攝）

宣傳奇招：嚇到情緒崩潰

劇組在宣傳期時都很落力，讓丁子朗、倪嘉雯及孔德賢三人夜闖TVB後山及古裝街。劇組特別安排了一個極度殘酷的「探秘任務」，在丁子朗伸手不見五指的情況下，讓他獨自去探險完成任務。

劇組安排了一個超恐怖嘅宣傳任務畀佢哋。（陳順禎 攝）

「好有儀式感㗎！一入去嘅時候乜都唔同你講，淨係book我哋由夜晚七點鐘去到凌晨兩點鐘，唔知做乜嘢，通知電視城見啦。」丁子朗回想起那次宣傳任務，仍忍不住苦笑。「返到去啦乜都唔知，大家你眼望我眼咁唔知做乜嘢，拍啲咩唔知喎咁樣。去到嘅時候呢，直接有個任務畀我哋，要我哋每一個人獨自喺呢一個嘅古裝街、民初街、TVB後山嗰度，夜遊捉鬼！」這一個任務讓一向膽小的丁子朗感到驚嚇，當時他心想：「我明白套戲要宣傳，但宣傳嘅地步要去到咁咩？」

劇組完全冇講畀佢聽要做啲咩。（陳順禎 攝）

嚇到「花容失色」？

在那個黑暗的後山及古裝街，丁子朗坦言自己的恐懼達到了頂峰，因為當時劇組只給了他們一個頭燈及地圖外加一部攝影機。「嗰個電筒光弱到，淨係見到圓周嘅一米範圍左右，其實真係黑到見唔到，我覺得我自己對TVB嘅路都熟啦，都係會盪失路，真係我都唔明點解佢要咁樣玩我哋？」儘管被嚇得不輕，但丁子朗也明白劇組的苦心，他描述了當日發生的情況：「牛家村我諗上次喺嗰度拍嘢係二十幾年前嘅事啦，跟住前面咪係個祠堂嘅，有個祠堂景嘅，祠堂景再後面嗰度，嘩！你會聽到遠處可能有啲動物嘅叫聲啦，蟬嘅叫聲你都完全聽得一清二楚。真係冇燈㗎嗰度，半盞街燈都冇！痴咗線！跟住我哋都為咗呢套劇好落力咁宣傳。」至於最後見到什麼，他則表示要賣關子等大家去看影片，但他都被嚇到瘋掉：「我都嚇到花容失色㗎！我都真係佩服佢哋嘅，都算大製作我以為！跟住近排喺網上買嗰啲靈探器玩下玩下就算㗎嘛，我以為係！原來唔係！」他更形容他的叫聲大到連大門口的保安也能聽到，而探秘完後出來是「流咗兩公升嘅汗水」，更令他直言：「係我呢十年嚟真係最驚係嗰次。」

在那個黑暗的後山及古裝街，丁子朗坦言自己的恐懼達到了頂峰。（陳順禎 攝）

從出道初期的陽光男孩，到後來在《美麗戰場》、《俠醫》等劇集中嘗試飾演帶點渣男特質或性格複雜的角色，再到這次突破膽量挑戰靈異探秘劇，丁子朗的演藝路線似乎正在經歷一次轉型。他笑指自己不喜歡飾演型男的角色：「因為做型嘅角色我真係扮出嚟，觀眾會睇得出㗎！因為我覺得我自己唔係一個好有型好靚仔嘅人，所以我做嘅時候，我覺得死啦要作出嚟，啲人話好油膩咁樣，問心我自己都覺嘅！」當他以為可以一改以往「油膩」的形象時，《香港探秘地圖》播到第五集他又變回「油丁」：「我對住頌姐，壁咚佢，同佢講肌肉係唔會背叛你嘅。」立即被網民直指「油膩感」又回來了。

丁子朗唔鍾意做型男，但好似有啲講唔通。（陳順禎 攝）

不過，對於被網民標籤自己，丁子朗又有一套看法，他認為「冇話搣唔搣得甩」：「我覺得都係一個演員嘅標籤，即係等於我有呢個名係嗰陣時有幾套戲都係咁。《美麗戰場》做渣男，有句好經典嘅對白，我自己都嘔心嘅：『我咁靚仔，唔係唔溝女？』我覺得係好配合個角色嘅，但我睇嘅時候我都係觀眾，呢條友！但就啱嘅嗰條友就係咁瘋狂，呢一個係劇本賦予畀我嘅角色。」

丁子朗做渣男定奸人大家會比較喜歡？（陳順禎 攝）

除了油膩男及渣男外，丁子朗去年於俠醫中亦飾演「壞透了」的角色，他進一步解釋了自己對角色的看法：「殺人放火推阿婆落樓，姦淫擄掠做齊哂，咁啲人話你做奸人專業戶，會唔會驚定型啊？啲人會唔鐘意你喎！出面好難接你個商演。但係我成日同人講，就係話：『你預期驚畀人定型，你寧願驚冇人識，即係你做好呢一個角色，做好你個山頭，既然觀眾認可我做奸角，咁咪做多啲奸角囉。』」對於要再做奸角，對他而言可以說是沒難度，亦不怕外界把他定型，他相信一定可以從中找到出路。