張凌赫《逐玉》爆紅升呢頂流　現身南京出動200名保安護駕顯地位

內地男星張凌赫憑藉古裝劇《逐玉》中霸氣十足的武安侯「謝征」一角人氣急升，躍升成為當紅「頂流」小生，號召力驚人。早前他於廣南南寧出席活動時更因粉絲太過熱情而釀成意外，今日（11日）他現身南京，獲安排200名保安，非常「大陣仗」。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

張凌赫憑《逐玉》爆紅！（微博照片）

南寧活動失控逼爆玻璃 臨時改直播

上月張凌赫原定現身廣西南寧某商場出席公開活動，由於大批粉絲收到消息後瘋狂湧入現場，商場幾層樓均被擠得水洩不通。在人潮推擠期間，現場竟意外逼爆玻璃，場面一度陷入失控狀態，更不幸釀成多名現場人士受傷。鑑於安全考慮，主辦方及警方最終緊急叫停，並臨時改為透過網絡直播形式進行，張凌赫其後亦有在社交平台發文呼籲粉絲注意安全。

場面混亂！（小紅書照片）

撞爆玻璃！（微博照片）

人氣超勁！（微博照片）

張凌赫工作室為活動取消發文致歉，並承諾粉絲為此次追張凌赫所產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿損失，均全額補償。（微博圖片）

現身南京200名保安築人牆盡顯「頂流地位」

經一事長一智，張凌赫今日轉戰南京出席另一場品牌線下活動。鑑於前一日的驚險場面，主辦方不敢掉以輕心，現場嚴陣以待，全面升級安保規格。據知，活動改為採取嚴格的排隊登記、現場領取號碼牌方式進場，杜絕盲目推擠。主辦方一口氣調動了接近200名專業安保人員，在現場築起重重人牆維持秩序，這份「大陣仗」的排場，亦側面印證了他今時今日在內地娛圈的超一線頂流地位。

非常大陣仗！（微博截圖）

非常大陣仗！（微博截圖）

非常大陣仗！（微博截圖）