蔡思貝認有人追但全遭她拒絕　JW富貴男友王至尊大方現身

蔡思貝今日（11日）為世界盃展覽活動擔任嘉賓，她表示自己由細睇世界盃睇到大，因為她爸爸是忠實球迷，不過她就沒有特別喜歡的球隊和球星：「我係跟風嘅，唔係睇靚仔，會睇下邊隊熱門，睇入球幾多。試過喺英國睇過live嘅球賽，氣氛好好，球迷好熱情，都想帶爸爸去睇去感受下現場氣氛。（你識邊啲球星？）C朗、美斯，今日見到現場有C朗着過嘅波衫展出，上面仲有啲泥跡喺度，我見到就感受到佢上場嘅熱血。（今晚會唔會同爸爸睇開幕禮？）我今晚會返屋企同阿爸食飯，不過今晚開幕好夜，唔知睇唔睇到。」

蔡思貝愛睇世界盃。（葉志明攝）

認係又喊唔係又喊

問到蔡思貝早前拍過一部足球有關的電影，是否需要熟悉球賽規則？她說：「我主要係練自己嘅球技，自己喺特別偏僻地方嘅公園練波，都有受少少傷，最大嘅感受係足球唔可以有個人主意，團隊精神同合作好緊要。我演咩角色到時候大家睇就知，到時再分享。（想唔想男朋友係運動員？）無諗男朋友，我呢段時間淨係想睇波。」對於她好友何雁詩早前爆料指她「係又喊唔係又喊」，對此蔡思貝說：「我哋前排先見完，佢講得啱，我係一個感受好大嘅人，我睇《阿嬤的情書》喊到抽搐。」

蔡思貝暫時不考慮拍拖。（葉志明攝）

全力工作拒談戀愛

問到蔡思貝為什麼提到識男朋友會這麼決絕？她說：「因為我好清晰，太清晰喇，我要做嘢。（啲好姊妹有無介紹？）無，順其自然，係有人approache，但我可以拒絕。我依家要靠自己接job努力工作。（會唔會好難？）無話難唔難，有工作就做，盡力就得。（有無留意舊公司有欺凌嘅報道？）無留意。（你自己有無經歷過？）唔記得喇。」對於《少林女足》電影上映日期不是在世界盃舉行期間，蔡思貝說：「唔知，等佢哋公布，所有嘢都係整定嘅，上嘅時候就係最好嘅時機。」

另外，王灝兒（JW）男朋友王至尊亦有出席活動，當記者問大會公關能否安排王至尊接受訪問，公關即表示王至尊不會回答有關感情問題。

大合照。（葉志明攝）

大合照。（葉志明攝）