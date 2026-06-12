JW王灝兒分手後啞忍兩年　眼濕濕平反拜金論：我仲使乜入TVB拍劇

現年35歲的王灝兒（JW）前年突然宣布與拍拖超過6年的富二代破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，曾揚言「講心唔講金」的她更被網民揶揄「只能共富貴，不能共患難」，其後JW就轉發了一段影片，暗指外界對她「一知半解」，疑似想藉此反擊「拜金論」。近日JW接受ChillGOOD TV節目《巴打圍爐》訪問，為當年被指拜金而分手平反，更揚言：「（如果拜金）我仲使乜入TVB拍劇呀？」

JW。（IG@jwchubz）

JW（王灝兒）與富二代男友葉韋彤（Tarzan）拍拖超過6年，2024年突然宣布已分手。（IG@jwchubz）

曾經恩愛。（IG@jwchubz）

JW在IG限時動態轉發了一段影片，暗指外界對她「一知半解」，疑似想藉此反擊「拜金論」。（IG截圖）

平反拜金論！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

平反拜金論！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

罕談前度！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

掙扎。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

JW王灝兒為保護前度不發聲

JW在節目中談及與前度分手後面對排山倒海的輿論壓力，她坦言當時非常掙扎：「好似講又死，唔講又死，解釋，人哋又話你掩飾，講乜都無用。當時嘅我可能覺得人哋已經going through（經歷）咁多嘢，我唔想再去講，我希望自己用最可以嘅ability（能力）去protect（保護）埋佢啦，所以我就覺得唔好講咁多嘢喇，算啦。出到嚟網上有咁多言論一路話我，我就覺得算啦，我係做呢行，我take（接受）咗佢啦，唔緊要啦。但take下take下，都take咗年幾兩年，嗰陣時成日自己覺得唔緊要嘅，當你冇做錯嘢嘅時候，自自然大家會知，或者你會覺得唔需要講咁多，總之it's ok.」JW更講到眼濕濕，一度哽咽，十分委屈。

希望保護對方。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

自己默默承受。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

默默承受。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

清者自清。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

眼濕濕。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

JW默默承受兩年輿論壓力：我根本不花錢

轉眼間分手已經兩年，JW如今亦想為自己發聲：「我做得呢行一定會有comments（批評），但係有一樣嘢我覺得鬱得我最緊要嘅係我冇講到出嚟，點解我唔講出嚟？」對於被外界抨擊「拜金」、「只能共富貴，不能共患難」，JW坦言早已知前度家中有變故，但仍覺得不會影響兩人之間的感情：「我需要啲咩啫，嚟嚟去去我咪又係食叉燒飯、意粉，I don't really spend money.（我根本不花錢）對我嚟講無關係，我真係無嘢。」

好鬱結。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

早已知前度家中有變故。（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

激動澄清！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

激動澄清！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

決定回應！（YouTube@ChillGOOD TV《巴打圍爐》）

JW擲950萬首置進駐渣甸山豪宅區

JW與前男友葉韋彤拍拖6年期間不時高調放閃，又經常齊齊出入馬場，在獨立屋豪宅開Party，惟好景不常，葉韋彤於2023年被頒令破產，但當時JW就推出歌曲《陪你》，藉歌詞表示對男友不離不棄，揚言雙方講心唔講金，實行風雨同路。而JW更憑TVB劇集《痞子殿下》而人氣急升，她亦努力工作賺錢，2024年年初以950萬元購入東半山大坑台一個單位，進駐渣甸山豪宅區。去年6月JW被爆新戀情，暗撻足球界新貴兼演唱會業界猛人王至尊（Jim Wong），生活依然富貴！

不時高調放閃。（IG@jwchubz）

獨立屋豪宅。（IG@jwchubz）

王灝兒（JW）出席活動。（IG@jwchubz）

JW（王灝兒）罕曬比堅尼泳照。（IG@jwchubz）

JW（王灝兒）罕曬比堅尼泳照。（IG@jwchubz）

度假。（IG@jwchubz）

豪宅居高臨下，景觀開揚！（影片截圖）

JW在飯廳開箱！（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

小富婆！（影片截圖）