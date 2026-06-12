邵音音直指娛圈欺凌是潛規則：點會無　黃夏蕙被爆與鼎爺孖仔不熟

邵音音與黃夏蕙齊齊出席有線《HOY AI天氣預報》記者會，這個天氣報告節目會以AI重現兩人18歲全盛時期靚樣的形象來報告天氣。對此，邵音音說：「好開心，有工做有錢收又新潮。初初好傷心AI代替咗我哋電影工作者，幕前後所有人都好傷心，後來知道咗原來依然有工作機會，生活安定有工做，仲可以有最靚嘅鏡頭見觀眾。」黃夏蕙說：「我今年92歲喇，可以睇返自己18歲出道時個樣好開心，我自已都唔記得咗自己咩樣，造型不嬲都係咁靚，係個樣唔係咁靚。」邵音音就不停狂讚夏蕙姨後生時真的好靚，甚至靚到要講粗口那種。問到該節目日後是否會加入其他巨星？邵音音說：「知道公司有名單，唔講住，驚人哋唔睇我哋兩個。我哋得意吖嘛，咁老都整得返18歲出嚟，想大家睇得開心。」

邵音音 (張嘉敏攝)

黃夏蕙 (張嘉敏攝)

邵音音坦言娛圈欺凌是潛規則

提到近日爆出TVB有欺凌事件，問到邵音音她入行以來可曾被欺凌？邵音音說：「唔知你講欺凌欺到咩程度，你覺得我哋個樣會唔會畀人欺凌？畀人欺凌變成依家咁樣？我哋嗰個時代無欺凌，欺凌係潛規則嚟，點會無吖。如果講出嚟咪無工開，唔敢講嘅。但係我哋細個好可愛，靚到不得了，唔會畀人欺凌。女明星會唔抵得我哋咁靚，所以唱衰我哋。」黃夏蕙說：「我唔會畀人欺凌，但係有好多人恥笑我，話我殯儀之星，又話我想出位，不過我做事對得住自己良心。」

邵音音即說：「你咁靚又係保良局主持夫人邊個敢恰你。」問到可曾試過被導演唔敢咸豬手？邵音音說：「唔會㗎，大家都驚無咗份工。（簡慕華話試過畀男演員咸豬手。）唔識，唔出名未聽過，依家係講我哋兩個，唔講其他人。」

背景是邵音音後生時。(張嘉敏攝)

背景是黃夏蕙後生時。(張嘉敏攝)

黃夏蕙直言與李泳漢李泳豪很少見

另外提到李家鼎（鼎爺）日前宣布與大仔李泳漢脫離父子關係，問到身為李泳漢與李泳豪契媽的黃夏蕙知否此事？邵音音即搶着說：「日日都係問黃夏蕙佢哋屋企嘅嘢，以為佢係代言人。關係好嘅就唔會離婚，人哋家事屋企事關我哋乜事，唔好一直出呢啲負面新聞。」黃夏蕙就表示：「佢哋係我契仔，但係我哋好少見。」邵音音即說：「其實佢哋都唔係好熟㗎。」

兩人都好精靈。(張嘉敏攝)