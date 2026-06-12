梁嘉莹仙氣家姐曝光　顏值氣質出眾讀港大MBA拒參選港姐

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）除了擁有一身古銅色肌膚之外，更被封為「翻版鍾麗淇」，決賽當晚梁嘉莹家姐梁嘉慧（Joanna）亦有到場支持，更因高顏值而備受網民關注。日前梁嘉瑩與家姐梁嘉慧一起去旅行，梁嘉莹在IG曬出合照，兩姊妹同樣顏值出眾！

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）。（IG@ljyemily1119）

性感！（IG@ljyemily1119）

港姐決賽當晚梁嘉莹家姐梁嘉慧（Joanna）亦有到場支持。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹都係靚女！（資料圖片）

兩姊妹一起打Golf。（IG@ljyemily1119）

大騷長腿。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹一起去旅行。（IG截圖）

兩姊妹一起去旅行。（IG截圖）

梁嘉瑩家姐顏值極高 讀港大MBA獲獎學金

自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），早前再於香港大學市場學碩士畢業。而梁嘉莹家姐梁嘉慧同樣是高學歷美女，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC）尚德商學院，曾到北京清華大學做交換生，現時在香港大學修讀MBA課程，並獲得10萬元獎學金，相當叻女！

同樣是高學歷美女。（IG@ljyemily1119）

同樣是高學歷美女。（IG@ljyemily1119）

梁嘉瑩於香港大學商學院正式畢業。（小紅書@梁嘉莹Emily）

梁嘉慧現時在香港大學修讀MBA課程。（小紅書圖片）

並獲得10萬元獎學金，相當叻女！（小紅書圖片）

有氣質。（小紅書圖片）

兩姊妹感情深厚。（小紅書圖片）

兩姊妹感情深厚。（小紅書圖片）

兩姊妹唔同風格，但都係大美人。（小紅書圖片）

兩姊妹穿上紅色裙大曬美腿。（小紅書圖片）

兩姊妹。（小紅書圖片）

梁嘉慧甜美斯文拒參選港姐

梁嘉莹一向與家姐感情深厚，梁嘉莹擁有一身健康的古銅色肌膚，私下打扮性感火辣，但梁嘉慧與細妹外貌膚色及風格都截然不同，梁嘉慧皮膚白滑，甜美斯文，仙氣滿瀉，不少網民都大讚她比細妹更靚女，更指她與吳千語撞樣，力推她參選港姐，不過梁嘉莹曾回覆網民指家姐想專注事業，所以拒絕參選。

私下打扮性感火辣。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）

梁嘉慧皮膚白滑。（小紅書圖片）

梁嘉慧皮膚白滑。（小紅書圖片）

好Fit。（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

仙氣！（小紅書圖片）

仙氣！（小紅書圖片）

仙氣！（小紅書圖片）

大騷長腿！（小紅書圖片）