申有娜襲港逾百粉絲冒雨守候　期待睇夜景預告ITZY香港演唱會內容

韓國人氣女團ITZY成員申有娜 （YUNA）今日（11日）襲港，到尖沙咀名店出席品牌活動，雖然當時下着雨，但仍有逾百粉絲冒雨撐場，擠滿馬路兩旁。申有娜在工作人員「護駕」下現身，粉絲一見到女神出場即瘋狂尖叫，她亦有停低跟守候多時的粉絲打招呼。申有娜身穿T恤、毛毛外套與過膝短褲，狂派心心及送上飛吻，並用廣東話打招呼，盡現親民一面！

申有娜除了不停派心及飛吻，亦有用廣東話打招呼。（葉志明攝）

申有娜來港出席名店品牌活動。（葉志明攝）

申有娜共逗留了逾十分鐘，雖然未有媒體訪問，但在司儀的答問環節中，申有娜表示：「每一次嚟香港都覺得香港嘅夜景好靚，好期待今晚睇到香港嘅夜景。香港有好多好好食嘅甜品，我都好期待！」此外，她也分享由團體去到出SOLO的感受：「要喺冇任何成員陪伴下填滿呢個舞台，對我嚟講係最大挑戰，但當中都得到好多珍貴嘅經驗，希望將來成為一個更有魅力嘅歌手！」不過未來她還是會以團體發展優先，6月20日，ITZY更將在亞洲博覽館舉行《TUNNEL VISION》演唱會，被問到會否有專為香港歌迷而設的環節，她預告：「演唱會名字係《TUNNEL VISION》，可想而知表演會令大家非常投入，好想帶俾大家好好嘅表演，請歌迷多多期待！」

申有娜表示每次來港都覺得香港夜景好靚。（葉志明攝）