九運會客室｜七師傅叫勿講粗口及行房　Brian：我每晚都想X嘢

HOY節目《九運會客室》今日（11日）一集請到七師傅做嘉賓，七師傅在節目中突然勸喻主持人李凱賢（Brian）不要講粗口及行房，到底發生了什麼事？

七師傅在節目中突然勸喻Brian不要講粗口及行房。（節目截圖）

Brian節目中被七師傅叫不要講粗口

Brian在節目中與七師傅及伍詠薇對話時說到一句粗口：「唔X睬佢！」七師傅即問伍詠薇：「佢啲粗口邊個教？」伍詠薇笑指：「佢出名係咁樣嚟！」七師傅一臉認真說：「唔好講粗口！因為逢親粗口𠴱個字都有啲負能量喺度。You carry too negative energy not good for you .」七師傅更貼心地叫他少說一點粗口。

Brian節目中被七師傅叫不要講粗口。（節目截圖）

七師傅叫Brian不要行房

及後七師傅講到自己很受歡迎，有很多「狂蜂浪蝶」追她，當被伍詠薇問到她老公是否自己算回來時，她表示老公見到她後便狂追：「我到依家都好多男人追㗎！有錢嘅就hold住我身體，真係所有男人見到我都瘋狂，見親我就好衝動，我話要收斂，唔可以成日衝動。冷靜啲，唔好成日衝動，我要修練。」她表示老公對其他女人冇興奮，之後她問到Brian有沒有太太及有沒有衝動，Brian回答「有」：「每晚都有，我每晚都想X嘢。」七師傅即表示：「if you really want, really wrong.」Brian即指：「She is my wife.」七師傅續指：「唔使搞咁多嘢，神交可以，但都傷你精氣神嘅。」