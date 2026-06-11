Kayan9896承認主動追求公關Jerry　現拍拖半年：我媽咪唔知㗎

Kayan9896（吳家忻）日前被《東周刊》拍得與潮流圈公關Jerry拍拖，二人跟好友聚餐後，直落返回女方香閨，而入行以來每次拍拖都大方承認的kayan9896，今日（11日）出席活動時被問起戀情，也甜蜜認愛，未有被過往因戀情而起的新聞嚇怕。她感謝大家的祝福，透露拍拖約半年，二人本身是多年朋友，在緣份使然下發展成情侶，更坦率承認是自己做主動踏出一步！

Kayan9896甜蜜認愛，透露與公關Jerry拍拖約半年，二人本身是多年朋友，在緣份使然下發展成情侶，更坦率承認是自己做主動踏出一步！

Kayan9896認愛Jerry。（IG@jerryhahaa）

二人早前一齊去見G-Dragon，她指與男友在這一點品味相似，幽默感同頻，更甜絲絲表示欣賞對方有文化、細心、對自己很好，會給對方88.5分，因為凡事都有進步空間。問到見了家長未，kayan9896直接說：「未呀！我媽咪唔知㗎！」她未知媽媽睇到報道沒有，但媽媽有問她今晚會否回家吃飯，她就支吾以對表示過兩日，希望對方仍未知，不過亦笑言報道出街後「唔見家長都唔得啦！」

Kayan被問到見了家長未時，直接說：「未呀！我媽咪唔知㗎！」

Kayan早前去韓國見GD，原來與男友同行！（IG@kayan9896）

當時Jerry同Kayan已經蜜運中。（IG@jerryhahaa）

周刊報道中亦影到kayan9896食飯期間進出餐廳幾次「吞雲吐霧」，她亦承認有食煙，見朋友社交時會食一兩支，她強調並非推祟食煙，純粹是「生活哲學」，也是她欣賞的蔡瀾先生之生活哲學，對方會飲酒、食煙，但都是淺嚐。Kayan9896不擔心形象受損，因為這是她真實的一部份，而且最近她接了電影新角色，都需要食煙，笑指是「方法演技」一種。

kayan9896亦承認有食煙，見朋友社交時會食一兩支，她強調並非推祟食煙，純粹是「生活哲學」，也是她欣賞的蔡瀾先生之生活哲學，對方會飲酒、食煙，但都是淺嚐。（IG@kayan9896）