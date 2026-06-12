香港小姐2026｜英國回流佳麗胡凱嵐面試太直率　膽敢叫高層講英文

《2026香港小姐競選》日前在TVB進行第二輪面試，47名佳麗齊亮相，再度掀起網民熱議。參選者的背景極為多元，涵蓋語言專家、音樂才女及混血兒等，其中最具話題性的一定是從英國回流的21歲佳麗胡凱嵐莫屬。

最具話題性的一定是從英國回流的21歲佳麗胡凱嵐莫屬。(直播截圖)

胡凱嵐在在下午見傳媒環節已經十分有自信，到了泳衣面試時竟然公開要求評審以英文提問，引起廣泛關注。當時正是泳裝環節的直播，她於自我介紹環節中，以中英夾雜的形式稱自己「以香港人身份為榮」：「我今次想參加，係因為我好proud to be Hong Kong citizen.」當評審「電視廣播有限公司」企業傳訊部助理總經理黃德慧用廣東話提問她：「選港姐對你會有啲咩改進或者影響啊？點解你會參加香港小姐？」胡凱嵐竟然毫不客氣地說：「唔該，你可唔可以講英文？」令在場評審略感錯愕，雖然黃德慧已經立即切換至英文問她問題，但之後同場的樂易玲則堅持使用廣東話提問：「我記得你講你係都好活躍嘅，我問過你有咩才藝，你話你學過好多唔同嘅嘢嘅，你再講一次畀我聽啊！」場面一度形成有趣的對比。

英國回流佳麗胡凱嵐。(直播截圖)

胡凱嵐表示：「我學過violin，學過跳舞唱歌都係，就咁樣囉！同埋我好鍾意玩羽毛球。」樂易玲續問：「你上次同我講係Hip Hop好好㗎喎！」胡凱嵐一臉迷茫：「Hip Hop？即是Hip Hop唱歌定Hip Hop跳舞？跳舞都可以㗎。」樂易玲：「咁我哋搵你做才藝表演，你想做啲咩？」胡凱嵐招積地答：「我想做小小啲difference嘅嘢，我覺得pole dance好好玩。（學咗幾耐？）我學咗一兩個月囉。」樂易玲表示看不出她有玩pole dance，因為跳pole dance的人手腳經常會瘀青，但胡凱嵐亦我行我素的就說：「我就係咁。」從胡凱嵐的回應推測，她或許自幼在英國成長，雖然家中能以粵語溝通，但語言流暢度明顯尚需改善。

胡凱嵐在在下午見傳媒環節已經十分有自信。(直播截圖)

參賽佳麗的廣東話能力成為大家爭論焦點

據悉，今年有7名海外佳麗，其中部分人已在港居住超過一年，但粵語表達仍欠流利，所以今次參賽佳麗的廣東話能力成為大家爭論焦點。樂易玲和黃德慧對此表示關注，認為作為代表香港文化的形象，精通廣東話應是基本條件。樂易玲甚至還對部分佳麗真人與相片的差異提出意見，不過，她也肯定某些佳麗的付出與進步，例如一位來港兩年的佳麗不僅特意減重改善體態，其努力學習廣東話的態度亦獲讚賞。

樂易玲甚至還對部分佳麗真人與相片的差異提出意見。(直播截圖)

本屆47名佳麗 年齡層橫跨18至27歲

縱觀本屆47名佳麗，年齡層橫跨18至27歲，其中最大比例的是27歲佳麗，最年輕者僅18歲。他們來自多樣背景，不乏擁有讓人驚艷的經歷。例如：一位掌握六種語言的參賽者以及另一位鋼琴考獲8級資歷的人才。此外，今年更有充滿突破性的表現形式，有佳麗計劃在才藝表演環節展示極具挑戰性的鋼管舞。而越南與香港混血兒的參賽者則以其流利粵語驚艷全場，她顛覆了外界對混血佳麗可能存在語言障礙的刻板印象。

本屆47名佳麗，年齡層橫跨18至27歲。(直播截圖)

胡凱嵐過份直率

胡凱嵐在面試中的直率表現迅速成為熱議話題，網民反應兩極。一方面，不少人認為她敢於表達自我需求，是自信與真誠的體現，也對她以香港人為榮的認同感表示欣賞，同時也有不少批評聲音指向她對港姐基本條件的輕視。有觀眾指出，作為香港小姐，必須首先具備代表性的語言能力，並提出以英文作答是否會對其他潛在對手造成不公平。