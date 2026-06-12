東張西望｜苦主在機上被黑客轉移900萬　戶口異常3日後才收到通知

昨日（11日）的《東張西望》報道一宗有關苦主楊女士指900萬積蓄，在一個多小時內被黑客清空轉移，半生積蓄瞬間清空。楊女士翻查記錄，發現黑客是在她正在飛機上沒有信號時，把她投資戶口內的百多萬美金分批轉走，最恐怖的是楊女士當日並沒有發現，而是3天後才收到證券公司電話，但當時她身在哈爾濱，見到證券公司電話便立即上網查看帳戶，才揭發此事。

苦主楊女士被黑客轉移900萬積蓄。(節目截圖)

楊女士對於如何被黑客洗劫一空是「百思不得其解」

楊女士對於如何被黑客洗劫一空是「百思不得其解」，她於去年12月19日與老公飛去哈爾濱旅行，在這個近5小時完全沒有網絡的航程中，她的戶口已經被黑客清空。在12月22日，她突然收到證券公司電話後發現黑客沽清她戶口的股票，套現之後黑客沒有直接把錢提走，而是用另一個方法把錢合法轉移。黑客用她的錢高價購入他們手上即將變廢紙的「末日期權」，用接貨的方式把她的錢轉走：「表面上係非常之合法，係我從來未試過買過嘅產品，佢全部係19號做嘅，我22號先至正式發現到，呢個恐怖就喺呢度，好震驚啊！無語啊！」

黑客在楊女士飛去哈爾濱旅行途中把她戶口清空。(節目截圖)

楊女士手機不離身

楊女士沒有登入不明來歷的連結，亦沒有輸入個人資料，所以黑客應該都難以登入她的證券戶口。而證券戶口亦需要雙重認證，她手機不離身，黑客又如何取得她的認證碼，她把手機拿去給警方，但警方表示沒有被入侵的痕跡。節目組陪同楊女士與網絡安全專家見面，專家經過詳細檢查後發現黑客的手法，原來是取材自近年盛行的行騙技倆「pump and dump」（唱高散貨）。

節目組陪同楊女士與網絡安全專家見面。(節目截圖)

專家指出黑客利用釣魚網站等手法，騙取事主輸入戶口名、密碼，及「2FA」驗證碼，登入戶口後一直不登出，然後等機會出手。但原來證券公司在楊女士戶口內的錢被轉走前已經發現有異樣，但一直沒有通知楊女士。證券公司回覆指「在12月15至19日發現其戶口有異常活動，在新裝置有15次要求登入。」證券公司表示曾用電郵通知過楊女士，但楊女士指自己從未收過，她18至21日都沒收過電郵。楊女士去證監會投訴，又要求與證券公司進行仲裁。證監會回覆指，事主合規進入戶口操作，投訴結案。至於與證券公司進行仲裁，因金額超過100萬，需雙方同意：「對方係唔同意嘅！我係一粒沙塵咁樣嘅小市民，你都唔夠膽同我進行仲裁，何解呢？」