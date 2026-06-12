蔡俊彥談與Ivy So「拍一日拖」怕醜耳紅　狂讚對方：好識照顧人

花劍世界冠軍兼樂壇男新人蔡俊彥（Ryan），昨日（11日）出席名店品牌活動，活動上較早時間有韓團ITZY的申有娜（YUNA），可惜二人緣慳一面，Ryan解釋因為剛剛練完劍，備戰6月的亞錦賽及7月的世錦賽，要兼顧兩個身份，他表示已慢慢找到自己的節奏，知道需要用多少時間準備比賽。他透露隊友在練劍熱身和玩遊戲時會刻意播他的歌來擾亂他，起初他也覺得很尷尬，但慢慢已不再受影響：「我係證明咗我係唔會畀任何嘢影響到，只要我想贏嘅時候！開頭好尷尬，但係運動員最緊要就係有適應能力，咁我好快就適應咗，當聽緊人哋嘅歌，然後繼續去表現自己。」Ryan笑指隊友還會模仿他在《1206》裡的擊拳，「佢哋話覺得好尷尬，話覺得我做埋啲咁核突嘅嘢。」至於將來會否有機會跟劍友出歌，他表示其他人肯開金口他就OK。

花劍世界冠軍兼樂壇男新人蔡俊彥（Ryan），昨日（11日）出席名店品牌活動，他透露是練完劍趕到場，忙於備戰6月的亞錦賽及7月的世錦賽。（葉志明攝）

點評老友Edan似唔似YUNA：有少少唔公平囉對個女仔

講到他與YUNA緣慳一面，但過往曾有網民指YUNA跟他的好友呂爵安（Edan）好似樣，問他覺得似唔似，他笑說：「係呀，我有聽過，我都覺得有少少似嘅，但係嗰位明星係真係好靚。我覺得真人似唔似呀？你地覺得似唔似呀？我覺得有少少唔公平囉對個女仔！」雖然未能見到真人，但睇完相後他就說：「少少啦，但佢靚好多！」至於Ryan則曾被指似《櫻桃小丸子》的藤木同學，他笑笑表示：「都係呆呆滯滯咁囉。仲有……暫時未諗到，我諗到再話俾你地聽，或者大家諗到話俾我聽。（問：你覺得似佢係唔係好事？）都幾好，起碼大家記得囉！大家見到藤木就會諗起我，見到我就會諗起藤木，互相宣傳囉。」

同場有ITZY的YUNA，她曾被指與呂爵安撞樣，Ryan雖然跟對方緣慳一面，但就說：「你地覺得似唔似呀？我覺得有少少唔公平囉對個女仔！」（葉志明攝）

雖然未能見到真人，但睇完相後他就說：「少少啦，但佢靚好多！」至於Ryan則曾被指似《櫻桃小丸子》的藤木同學，他笑笑表示：「都係呆呆滯滯咁囉。」（葉志明攝）

與Ivy So再合作 激讚對方：好真心顧及人感受

Ryan今日（12）日推出新歌《死因不明》，他介紹：「講一啲人際關係上面嘅，好多時缺乏溝通，然後慢慢變得越嚟越生疏、陌生，然後最後漸漸咁疏遠咗大家。」上次他驚喜客串蘇雅琳（Ivy So）的歌曲《原地拖手》MV，今次他未正式公布MV女主角，已有很多人競猜是Ivy So，雖然活動上他未有「開估」，但已同開名冇分別，預告今次「原地鬆手」，更讚到Ivy So「天上有地下無」：「喺拍之前，我做過一啲research嘅，我睇佢一個JFFT嘅直播，當時我覺得佢係一個好識做、好襟撈嘅女仔，因為fans打上去，佢每一個都好有互動，同埋好有情緒價值，氹到佢啲fans好開心，我嗰時睇係覺得如果我係佢嘅fans，我都會好冧！到我真係認識咗佢個人，我覺得佢係真係一個好真心顧及人哋感受嘅人，一個好識照顧人哋嘅感受嘅人，所以雖然佢年紀細過我，但佢都有一個姐姐嘅感覺。」

Ryan上次驚喜客串蘇雅琳（Ivy So）的歌曲《原地拖手》MV，今次輪到Ivy做他新歌《死因不明》MV女主角。（Instagram：ryanchoiiiii）

Ryan勁讚Ivy So，包括：好識做、好襟撈、好有情緒價值、好真心顧及人哋感受等。（葉志明攝）

初見Ivy So只敢用背脊「得」住：我社交有啲廢

Ivy So曾「投訴」Ryan明明大過自己卻叫她做「姐姐」，她解釋：「因為佢好識照顧人，同埋我之前做research都見到佢有個細佬，而真係第一次見面嘅時候，佢都有一種好體貼嘅感覺，而我就有啲廢囉，即係我第一次我見到佢我係……（記者：你唔廢！你世一嚟㗎！）但係我社交有啲廢囉，我見到佢第一下係……我淨係夠膽用個背脊得住佢囉，一來我第一樣嘢，我驚佢未化好妝，唔想有互動住啦；第二就係我真係好驚囉，我真係好……我唔知點講呀，總之就我有啲懦弱囉，但係佢就好好，令到我相處上覺得都好融洽嘅。」

Ryan形容第一次見Ivy So時表現好廢及懦弱：「我社交有啲廢囉，我見到佢第一下係……我淨係夠膽用個背脊得住佢囉，一來我第一樣嘢，我驚佢未化好妝，唔想有互動住啦；第二就係我真係好驚囉，我真係好……我唔知點講呀，總之就我有啲懦弱囉。」（Instagram：ryanchoiiiii）

回應「拍一日拖」邀請竟耳仔紅：如果同到喜歡嘅人合作，會好囉

Ivy So早前曾表示，若《原地拖手》MV過1M views，就會邀請Ryan「拍一日拖」，他聽罷回應：「我覺得要個女仔邀請我好似唔好大方，不如我個MV過咗10個views，我就邀請……」記者立即起哄，問他是不是很想跟Ivy「拍一日拖」，他立即怕醜到耳仔紅兼且語塞，連忙說了幾次：「俾我解釋！俾我解釋！」他說跟Ivy的合作確實很愉快，對方亦十分體貼，絕對有機會成為好朋友，但他覺得最重要還是睇觀眾：「唔係我想拍，佢想拍就拍，我覺得佢嘅fans鍾意，我嘅fans都鍾意，鍾意我哋嘅互動，咁我哋咪試下。所以佢用一個佢MV過1M呢個條件其實好好，會反映到觀眾係咪真係鍾意，如果真係鍾意嘅，咁咪拍囉。因為我覺得我哋作為一個藝人，應該要顧及觀眾嘅感受，唔係淨係我哋兩個，咁你問我自己想唔想，我覺得係OK嘅，因為我自己都係好欣賞佢，同埋覺得佢係一個好好嘅人，所以如果可以同到一個我自己喜歡嘅人合作，咁我覺得都好……會好囉。」

Ivy So早前表示若《原地拖手》MV過1M views，就會邀請Ryan「拍一日拖」，他聽罷回應：「我覺得要個女仔邀請我好似唔好大方，不如我個MV過咗10個views，我就邀請……」記者立即起哄，問他是不是很想跟Ivy「拍一日拖」，他立即怕醜到耳仔紅兼且語塞，連忙說了幾次：「俾我解釋！俾我解釋！」（葉志明攝）

Ryan表示若觀眾OK，他絕對可以「拍一日拖」：「咁你問我自己想唔想，我覺得係OK嘅，因為我自己都係好欣賞佢，同埋覺得佢係一個好好嘅人，所以如果可以同到一個我自己喜歡嘅人合作，咁我覺得都好……會好囉。」（葉志明攝）

笑言拍拖太Hardcore驚收刀片 竟反建議「打一日劍」

之後他竟然大膽揚言，其實不一定要拍一日拖，因為太hardcore，但竟建議「打一日劍」、「跳一日舞」，記者指要Ivy So打劍會否太hardcore，他說：「唔係我吖嘛，佢吖嘛！你知唔知，拍一日拖係我hardcore，唔係佢hardcore，因為我收刀片，唔係佢收刀片吖嘛！踢一日波囉，佢都有踢波㗎嘛，賺一日錢囉、發一日達囉，好多其他嘢可以試下嘅。」