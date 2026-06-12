廖子妤帶金像獎返大馬見父母　收任務送簽名相俾親友：仲要自己印

廖子妤（Fish）昨日（11日）以一身喱士露肩裙打扮現身名店品牌活動，坦言覺得自己確實有認真打扮，見到這條裙有哥德式感覺，自覺似「愛登士家庭」，於是再梳一個復古風的髮型，配上深紫色唇膏，營造暗黑感覺。她直言以前不喜歡性感，後來卻慢慢鍾意，被問要性感給誰看，Fish說：「自己囉，最緊要靚！就嚟四十歲囉！覺得都三十幾歲啦，唔靚幾時靚啫？以前細個會唔鍾意粉紅色，唔鍾意太girly嘅嘢，會覺得啲人覺得我中性嘅，我又覺得著中性啲嘅打扮好似型啲。但而家就覺得咩都試下囉。」講到過往的男朋友是否不准她性感，Fish就表示不會被任何人的意見喜好左右到自己穿搭或做決定：「除非佢覺得我著得核突啦。」

（左起）馮允謙、陳凱詠、申友娜、廖子妤、李晞彤、楊天宇出席品牌活動。（葉志明攝）

廖子妤（Fish）以一身喱士露肩裙打扮示人，指見到這條裙有哥德式感覺，自覺似「愛登士家庭」，於是再梳一個復古風的髮型，配上深紫色唇膏，營造暗黑感覺。（葉志明攝）

她又表示要跟男友盧鎮業（小野）著情侶裝是有點難：「首先我要先自己著得靚，但係我著完靚之後呢，我覺得佢喺我隔籬好似我嘅仔咁呀！因為可能佢鍾意嘅打扮係比較似返佢以前大學時期嘅嗰啲打扮呀，咁就會可能……但係我而家又著得比較女人啲呀，咁就會有啲衝突囉大家。」不過如果二人約定決心要襯衫的話，一定是Fish遷就小野，因為她多衫之餘，男裝又有、女裝又有，奈何小野未必穿得下。

Fish表示很難跟小野襯情侶衫。（葉志明攝）

活動上Fish跟韓國女團ITZY的申有娜（YUNA）同台合照，見Fish還跟她說了幾句，問到是否講韓文及講了什麼，Fish竟謂：「係呀，我係俾佢嚇親呀！因為頭先一轉過嚟，跟住，我係，情不自禁『嘩，You so pretty！因為佢突然間轉身呢……其實唔係突然間嘅，因為我哋要行出去㗎嘛，佢突然間轉身，因為好近呀！即係咁近，嘩，呢個女仔冇毛孔㗎喎，即係震懾到！跟住就突然間飆咗一句，但係我希望佢唔會覺得好冇禮貌啦。」她指自己只識幾句韓文，例如去餐廳叫結帳、問侍應攞水、好肚餓等等，所以也只能跟YUNA說「Bye-bye」而已。而韓星之中，Fish最喜歡朴寶劍，還看了兩遍《苦盡柑來遇見你》；另外她喜歡河正宇：「我有睇佢啲書，同埋我有睇佢啲畫呀，我覺得佢對於演技嘅理念啦，又或者佢好鍾意行路呢一方面，我覺得我哋都有偈傾嘅，希望將來有機會可以見到佢真人。」

Fish笑言被YUNA的美貌嚇親，近距離見到對方零毛孔，衝口而出講了句「You so pretty!」（葉志明攝）

Fish喜歡的韓星是朴寶劍及河正宇。（葉志明攝）

Fish上月底衣錦還鄉，帶著自己的金像獎影后獎座回馬來西亞見父母，她更說：「我覺得係個獎先至係個本體囉！因為我返到去，我阿媽見到我就問我『個獎呢？』我話『嘩，好彩我有攞啫，我以為你係想見到我，原來係想見到個獎！』」由於Fish想再見多個獎一陣，於是獎座也有隨她回港，問到媽媽是否覺得獎座很重，Fish表示：「上次女配嗰次我都有攞返去，佢都話好重囉，其實每個人第一次攞金像獎都覺得好重嘅，因為真係好重！」此外，Fish憑《搖籃凡世》入圍吉隆坡影評人協會嘅最佳女主角，今次是她首次入圍，她感到非常榮幸：「因為係我哋嗰部係唯一一部華語電影，我亦都係唯一一個華人演員入圍，咁都覺得係非常之榮幸，可以喺自己嘅家鄉有一個咁嘅殊榮。」

Fish上月底衣錦還鄉，帶著自己的金像獎影后獎座回馬來西亞見父母。（Instagram：fish331）

Fish更說：「我覺得係個獎先至係個本體囉！因為我返到去，我阿媽見到我就問我『個獎呢？』我話『嘩，好彩我有攞啫，我以為你係想見到我，原來係想見到個獎！』」（Instagram：fish331）

她透露，今次回鄉竟然獲安排「特別任務」，父母向她索簽名相，想送給親戚朋友，Fish更大爆：「嗰個重點，唔係簽咗幾多張，個重點係嗰啲相都係我自己印嘅！我話『簽名可以呀，咁相呢？』跟住我阿爸話，『哦，你去印啦。』我話『吓？要我自己印㗎？』我話好囉，因為都係我爸啲朋友。（記者：你攞咗咩相？）攞獎嗰啲囉，因為費事佢哋唔認得我吖嘛，真係太誇張！」Fish目前正準備舞台劇《大龍鳳》，過著規律生活，如一個上班族，講到造型也頗搞笑，她表示：「好好玩呀今次呢一個，因為呢個劇呢我十年前都睇過嘅，我睇嘅係陳淑儀做爸爸嘅嗰個版本，陳淑怡老師，我今次自己有份做，我都覺得好神奇呀，因為一個十年前自己睇過嘅戲，而家自己做，我覺得我會好好把握機會，因為我我有啲喜劇細胞，我想發揮呀！」