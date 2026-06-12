張韋怡嫁入豪門與姑仔打官司獲勝　罕曬出浴照展自信：睥人比較靚

現年42歲、在TVB有「御用宮女」之稱的2007年落選港姐張韋怡（Gogo），於2014年與富二代男友潘德鴻（Michael）擺酒結婚並誕下一子，但兩人實際上並未正式註冊結婚。早前張韋怡入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗一案，經歷長達6年的漫長審訊後終於迎來大勝！法庭裁定姑仔須賠償逾312萬元及利息。一掃幾年來豪門恩怨陰霾的張韋怡，繼早前高調分享與火紅色林寶堅尼跑車的合照後，近日再有新搞作，激罕在社交平台大曬性感出浴照，更興奮宣佈即將出書的喜訊！

張韋怡做少奶奶生活無憂。（Instagram：@gogocheungcwy）

張韋怡於2014年嫁給擁有300幅地皮、經營8位數字鐘錶生意的「名錶世家」合夥人Gallardo Poon。（Instagram：@gogocheungcwy）

一家三口。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡（IG@gogocheungcwy）

張韋怡在社媒曬出自己與一架極為搶眼的火紅色林寶堅尼合照。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡配文：「名車是要配美人的」。（IG@gogocheungcwy）

晒自信出浴照 預告出書教女性自強自愛

張韋怡在社交平台分享了一張泡泡浴照，相中的她肌膚白皙滑溜，狀態大勇，雙眼充滿自信地「睥住」鏡頭。帖文中她霸氣寫道：「唔好意思，真係睥人比較靚，selfie一個最自信表情先。相信上天會給我最好的安排，咁難打的誹謗案，個天都還返我公道。」

人逢喜事精神爽，她順勢向大家宣佈今年的大計，笑言並非要出寫真派福利：「咁啱今年我又出書，唔好以為我出寫真，上年用咗成年時間，寫咗本身心靈書，希望鼓勵所有女性，要堅強勇敢相信自己愛自己，只要是正道與善良，你必然幸福。」字裏行間充滿經歷風雨後的正能量。另外，她又相中留言表現自信一面：「42歲了，對自己這樣的狀態表示很滿意😎🎂我今年出書，大家會支持嗎？！」

罕曬出浴照（Instagram：@gogocheungcwy）

張韋怡覺得自己睥人比較靚。（Instagram：@gogocheungcwy）

歷時六年誹謗案勝訴 嘆代價沉重「沒真正贏家」

回顧這場豪門姑嫂恩怨，事源於2020年，姑仔潘碧玉在社交媒體及向傳媒公開指控張韋怡「貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」，更指她騙取老爺100萬教育基金作自己到北京讀書之用。張韋怡憤而入稟控告誹謗，而姑仔亦反申索指控遭中傷「養鬼仔」、「落降頭」等。

最終法庭裁定張韋怡勝訴，並駁回姑仔的反申索。雖然獲得巨額賠償並重獲清白，但她早前在勝訴聲明中坦言，這場官司「沒有真正的贏家」。她透露當年因這些無中生有的指控飽受精神壓力，更不幸導致小產，名譽的損害與一個小生命的犧牲，是任何判決都難以完全補償的終身痛楚。

潘碧玉形容張韋怡(圖)扮儍扮窮，其實好精。(陳蓉攝)

法庭裁定張韋怡勝訴並獲312萬賠償。(資料圖片/朱棨新攝)

張韋怡在勝訴後，於社交平台發表勝利者宣言，更高舉V字手勢拍照，表示：「真相永遠不會決席！」（IG@gogocheungcwy）

星途平平變8千呎豪宅少奶奶 堅持揼本搞生意

張韋怡在2007年參選港姐時因身材出眾被封為「姣版Stephy」及「Q版小澤圓」，雖然落選但順利入讀TVB藝訓班。入行14年來，她多數飾演宮女、護士等四線閒角，星途未見起色。不過，她在情場卻是大贏家，2014年她與經營8位數字鐘錶家族生意的富商Michael結婚，搖身一變成豪門少奶奶。由初入行的旺角蝸居，搬到現時面積達8,000呎、樓高五層兼有私家升降機的九龍塘獨立屋，家中更聘有五個工人、兩個司機及一名看護，生活極度奢華。雖然生活無憂，但張韋怡未有停低腳步，在疫情期間更大擲數百萬投資法國護膚品牌香港代理生意，實行做女強人靠自己實力搵真銀！

張韋怡亦有在清裝劇《天命》中演出。（電視畫面）

張韋怡分享一段囝囝Ashton在家中升降機裏，百厭地脫下褲子搖屁股的搞笑模樣，令她不知該笑還是生氣。（Facebook：@張韋怡gogocheung）

張韋怡曾經公開的8000呎獨立大屋。（Instagram：@gogocheungcwy）

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