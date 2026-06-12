馬德鐘腳部嚴重發炎後廣州被捕獲　步履蹣跚一拐一拐網民直呼心痛

現年57歲的視帝「馬神」馬德鐘，本月初突發在社交平台公開一張身在醫院、手背插管兼右腳被重重包紮的病床照。他當時自爆右腳由膝蓋至腳踝大範圍嚴重發炎腫脹，直言面臨人生前所未有的劇痛，更需要接受關節穿刺「抽積水」治療，痛得「寸步難行，實在煎熬」，無奈需要全面煞停工作。豈料大病未幾，近日便有網民在小紅書上分享，於廣州番禺「野生捕獲」馬德鐘，驚人意志力令人佩服。



馬德鐘大病初癒急開工！（IG/@joema_tak_chung）

馬德鐘透露被痛楚折磨到「寸步難行」。（IG@joema_tak_chung）

身穿粉紅恤衫極精神 唯步履蹣跚一拐一拐

從網民上傳的影片及相片可見，馬德鐘當日現身廣州番禺街頭，身穿一件亮眼的面粉紅色長袖恤衫，搭配白色長褲，身形依舊保持得極之魁梧挺拔。雖然剛經歷大病折磨，但他的精神狀態看起來相當不俗，面帶微笑，依舊保持着「馬神」的招牌型男風範。不過，當他走動時，便暴露出右腳腳傷尚未完全痊癒。影片中的他明顯步履蹣跚，走路時身體重心向一側傾斜，依舊有一拐一拐的情況，顯得相當吃力。

依然有型！（小紅書截圖）

面色紅潤。（小紅書截圖）

右腳傷勢未明。（小紅書截圖）

先天頑疾纏身數十年 網民憂免疫系統波動

事實上，馬德鐘早前曾公開承認自己患有先天性遺傳頑疾「強直性脊椎炎」，長年累月都要默默承受腰背僵硬與痛楚。今次右腳突然大範圍急性發炎兼嚴重腫脹，不少影迷除了大讚他敬業之外，亦紛紛留言叮囑他要多加休息，擔心今次腳傷會誘發其舊患，或反映免疫系統出現波動。

離巢後默默吸金！（IG@joema_tak_chung）