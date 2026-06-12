世界盃2026｜ViuTV播開播禮Shakira表演憑空消失　網民狠批安排

2026世界盃開鑼！今屆賽事由NOWTV獨家轉播，而凌晨揭揭幕戰則於ViuTV播出。今屆的世界盃開幕禮於三個主辦國家三個場地舉行，分別有拉丁天后Shakira以及尼日利亞歌手Burna Boy演唱《Dai Dai》，墨西哥國民級流行搖滾樂隊Maná和委內瑞拉歌手Danny Ocean及哥倫比亞歌手J Balvin，不同國家的表演單位都各有特色！



ViuTV凌晨播出由陳恩能、張嘉殷、李佩芝及Jacky Fan 四人主持的《Kick-off倒數》。（ViuTV截圖）

Shakira、Burna Boy表演《Dai Dai》「憑空消失」

遺憾的是，ViuTV播出的開幕禮安排卻被網民狠批「甩皮甩骨」。官方社交平台公布於凌晨兩點播出開幕禮，三點為揭幕戰。凌晨播出由陳恩能、張嘉殷、李佩芝及Jacky Fan 四人主持的《Kick-off倒數》後，正當觀眾滿心歡喜睇開幕禮之際，畫面就只見到48隊參賽國國旗進場，之後直接到意大利著名男高音Andrea Bocelli與韓國女歌手金恩獻唱，緊接的就是墨西哥對南非實事，而最令人期待的Shakira和Burna Boy表演⋯⋯則憑空消失了。

電視冇，唯有上YouTube睇返啦。（YouTube截圖/FIFA）

電視冇，唯有上YouTube睇返啦。（YouTube截圖/FIFA）

世界盃揭幕戰（墨西哥隊南非）精華。（Getty Images）

2026年6月11日，墨西哥首都墨西哥城，意大利著名男高音Andrea Bocelli（左）與韓國女歌手金恩在（Ejae，右）在世界盃開幕禮上演唱。（Reuters）

安排惹網民不滿

有網民在社交平台狠批：「試下報海關，佢哋宣傳係講有開幕禮，而家冇係咪違反商品說明條例？」、「畀咗錢都唔播開幕禮？」、「個開幕禮無左都要解釋丫？1:30am坐到而家丫大佬」、「係咪應該fact check 下貴台有冇開幕禮，你宜家fake曬全世界」、「唔播早響，viu又話2時播，攪錯，攪到無哂心情，早講我用另外方法睇」。

網民狠批ViuTV安排不當。（截圖）