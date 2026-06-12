Coffee林芊妤爆兒子每日八九份功課　曾變河東獅：好厭惡好辛苦

日前太古城發生兩母女墮樓慘劇，社會各界大感心酸。現年36歲的林芊妤（Coffee）亦在社交平台有感而發，透露自己曾因兒子的學業壓力深陷「緊張媽媽」的迷失狀態，更一度因兼顧事業與兒子學業而崩潰痛哭。她大方分享了自己如何從「河東獅」學會放手，讓兒子獨立面對失敗，最終迎來意想不到的改變。

傳統學校的催谷文化令Coffee不知不覺間步入「緊張媽媽」的行列。（IG/@coffee89921）

原意讀國際學校 因不識中文老公改變主意

Coffee透露，在兒子翟德彥（伯伯）未出世前，她已立定決心讓其就讀活動式學習的國際學校。然而，完全不懂中文的老公認為，既然在香港生活，就必須學好中文。Coffee因而妥協，物色本地傳統學校。當時她曾自我心理建設，即使讀傳統學校也要放輕鬆、不與人比較：「但到個仔一年班開始，我發現原來有啲壓力唔係你可以控制到，當你見到身邊啲同學仔家長都好chur嘅時候，你會去質疑究竟係咪自己太Hea？」

每日猶如「河東獅」般追趕功課。（IG/@coffee89921）

每日八九份功課 升二年班變「地獄」

傳統學校的催谷文化令Coffee不知不覺間步入「緊張媽媽」的行列。她指出，兒子每日基本上有八九份功課，每個星期更有默書和測驗，老師亦會致電緊盯學習進度。Coffee直言：「有一段時間我都好迷失開始踏入咗「緊張媽媽」嘅路途上，我仲試過因為要同時兼顧事業同佢嘅學業，搞到自己有幾次忍唔住喊左出黎，日日叫佢做功課叫佢執書包叫佢溫書我覺得好厭惡好辛苦，應該係我覺得生左仔之後要經歷既最恐怖一環——同佢讀書。」

兒子的數學練習獲得100分，成果雖好，但過程卻令兩母子吃盡苦頭。（Threads照片）

網上短片點醒 決心實施「放手」

直至Coffee在網上看到一段短片，提到「你幫佢溫嘅書出嚟嘅成績都係你嘅，唔係屬於佢，而佢都會慢慢覺得讀書係為咗滿足你」，她才當頭棒喝，決心將讀書的責任交還給兒子。在第二個學期開始放手初期，情況一度相當慘烈。Coffee上載了幾張兒子放手後的功課及試卷相片中，兒子的數學功課錯漏百出，甚至沒有做齊，被Coffee笑稱「自己做嘅功課，錯漏百出又冇做齊功課」；雖然兒子手冊被寫花、默書不合格、考試退步，但Coffee選擇「匿埋對眼睇唔到」，當其他家長討論溫書進度時，她亦只笑笑而過。

雖然兒子手冊被寫花、默書不合格、考試退步，但Coffee選擇「匿埋對眼睇唔到」，當其他家長討論溫書進度時，她亦只笑笑而過。

成續大倒退！

Coffee發現放手後兒子變得成熟。

放手一個學期迎來蛻變 Coffee：既然要失敗不如早啲嘗試

奇蹟在一個學期後發生。Coffee發現放手後兒子變得成熟，不但開始主動執書包、主動提醒媽媽簽手冊及回條，每日更自動自覺拿功課出來做。最令人驚喜的是，兒子的功課錯漏減少，各科成績亦迎來了進步。經歷過這段高低起伏，Coffee感觸良多，直言學校就是未來社會的縮影，子女遲早要靠自己：「我真係冇俾過機會佢去跌倒同學習……既然要失敗不如俾佢早啲嘗試失敗？希望家長們都放開d，等自己同小朋友關係好啲。」

經歷過這段高低起伏，Coffee感觸良多。（IG/@coffee89921）

經歷過這段高低起伏，Coffee感觸良多。（IG/@coffee89921）