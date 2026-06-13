香港小姐2026｜溫思婷拒捏鼻整容疑雲　小紅書自爆墊胸隆鼻全紀錄

《2026香港小姐競選》日前舉行第二輪面試，當中第一輪面試就已率先吸引傳媒注意的、有「翻版古佩玲」之稱的溫思婷亦順利入圍。溫思婷報稱來自深圳，職業為證券公司職員，同時也是一位在抖音擁有200萬粉絲的網紅。



溫思婷進入第二輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

溫思婷參加第一輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

陷「塑膠」疑雲？霸氣喊沒整容 遇記者求捏鼻竟秒閃！

在第二輪面試中，溫思婷被問及「整容疑雲」，她回覆：「絕對冇整容。」但當記者要求她可以捏鼻證實時，她就急步離開並未有回應。除了抖音，溫思婷亦有在內地社交平台小紅書開設帳號「温思儿」。

溫思婷五官真係精緻。（小紅書截圖）

睇返溫思婷啲舊片，又真係有少少唔同。（小紅書截圖）

舊片遭翻出！自爆假胸假胯墊出魔鬼S曲線

除記錄不少她的生活日常，做瑜伽，運動、化妝、玩樂、跳舞等題材外，有一些早期的影片也能了解到她早年的生活狀況。例如，在一條2021年11月的影片中，她就以「模特身材管理小技巧，上鏡get好身材」為題，表示自己的平胸身材，透過用假胯和假胸墊就能形造出曲線身材。

溫思婷曾在小紅書介紹隆鼻手術。（小紅書截圖）

溫思婷又拍片教點樣墊胸。（小紅書截圖）

說好的純天然？曾親授「do鼻」變美神技

另一個較多人提及的話題－隆鼻，在一則2024年12月帖文中，她也親述介紹「do鼻的好處」，所謂的「do鼻」，即是玻尿酸隆鼻手術。片中，她更十分詳細地介紹手術對於顏值提升的效果及術後能令五官更立體和上鏡。不過，片中她只以自己為示範，並無清晰明示自己曾接受隆鼻手術。