陳敏之肖像遭無良商家盜用　霸氣發嚴正法律聲明怒轟：封鎖我冇用

現年47歲、有「索腿天后」之稱的陳敏之（Sharon），近年已明顯減產，劇集產量自2019年起幾乎是「一年一劇」，今年更加沒有劇集推出。陳敏之的事業重心轉移至直播帶貨及發展個人美容生意，更憑藉其口才與人氣在帶貨界闖出名堂。不過，近日竟然有不法商人看準她的名氣，明目張膽地盜用其肖像為來歷不明的護膚產品賣廣告，企圖魚目混珠！對此，陳敏之忍無可忍，昨日（11日）在社交平台連環發火反擊！

陳敏之肖像遭無良商家盜用。（ig@sharonchanmanchi）

陳敏之好耐冇拍劇，近年主力做直播帶貨及發展個人美容生意。（ig@sharonchanmanchi）

黑底紅字怒轟無良商人：封鎖我冇用！

陳敏之昨日在IG限時動態火力全開，先是以黑底紅字發文，怒轟涉事商家的無恥行徑。原來她曾嘗試聯絡對方，卻反遭封鎖，令她氣憤寫道：「封鎖我冇用，因為你做緊嘅係冇良心、不法行為！」

隨後，她更公開了涉事商家盜用其肖像的假廣告截圖以正視聽。從截圖可見，該商家將敏之的照片與一款名為「美白祛斑霜」的產品合成，並以「陳敏之Live直播間，粉絲專享超震撼激抵價」作招徠，極具誤導性。敏之在截圖上打上巨大的紅色「FAKE」字眼，提醒粉絲切勿上當受騙。

陳敏之怒斥：「封鎖我冇用，因為你做緊嘅係冇良心、不法行為！」（ig@sharonchanmanchi）

發嚴正法律聲明 勒令即時下架否則提告

為了保護自己的聲譽及保障消費者的權益，陳敏之更同步發出一份強硬的【嚴正法律聲明】。聲明中強烈譴責不法分子在未經授權下，惡意盜用其照片作商業宣傳，企圖誤導市民購買貨品。

她嚴正澄清，自己從未為該等產品拍攝過任何廣告或作出代言，直指此舉已嚴重侵犯其肖像權，並涉嫌觸犯《商品說明條例》及《盜竊罪條例》。敏之在聲明中下達最後通牒：「本人現鄭重要求：所有侵權者必須立即下架相關廣告及假冒產品，並刪除所有盜用之圖片及內容。若不遵從，本人將委託律師採取法律行動，向法院提出訴訟並向相關監管機構舉報，追究法律責任。」最後，她亦不忘懇請廣大市民提高警覺，切勿購買任何來歷不明或非官方渠道的產品，以免蒙受金錢與健康的損失。

陳敏之發出嚴正聲明。（ig@sharonchanmanchi）

Fit！（ig@sharonchanmanchi）