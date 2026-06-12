陳敏兒離世｜去年7月緊急入院做大手術　腹部傷口長達14cm

廖啟智遺孀陳敏兒，今日（12日）於威爾斯親王醫院因病離世，終年65歲，陳敏兒的兒子廖文哲、廖文信在社交平台宣布消息。去年10月陳敏兒在65歲正日生日曾發文表示，自己身體健康出現問題，去年7月曾緊急入院接受大手術，更大爆位於腹部的傷口長達14cm！

今年新年，陳敏兒與圈中好友團年。（小紅書）

廖啟智 。（資料圖片）

去年10月陳敏兒公開發文表示，自己身體健康出現問題。（Facebook截圖）

情況令人擔心！（Facebook@陳敏兒）

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。（YouTube影片截圖）

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。（YouTube影片截圖）

陳敏兒什麼病？

陳敏兒去年7月緊急入院做大手術 腹部傷口長達14cm

陳敏兒什麼病？早前在其YouTube頻道《好好生活》發布的影片中，談及手術細節，她在片中透露幾個月前做完手術，位於腹部的傷口更長達14cm，她坦言手術後非常難捱，就算只是躺在床上都已感到痛楚，要勉強坐起身，甚至落床行一兩步都承受着巨大痛楚。不過令人意想不到的是，跳舞反而令她沒有這麼痛，她更公開在手術後第三日就在病房內跳舞的片段：「當我跳舞嘅時候，痛嘅感覺係大大減低㗎！」

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。（YouTube影片截圖）

陳敏兒做完手術後。（YouTube影片截圖）

陳敏兒在片中透露幾個月前做完手術，位於腹部的傷口更長達14cm。（YouTube影片截圖）

好好生活。（YouTube影片截圖）

陳敏兒未有公布病情 調整作息改善飲食

片中所見，陳敏兒隨着音樂擺動身體，完全看不出仍在手術康復期。陳敏兒引述研究指出跳舞能促使大腦釋放有「快樂荷爾蒙」之稱的內啡肽，可有效緩解疼痛，並讓人感到愉悅：「身體同心理係緊扣嘅好拍檔，我哋可以透過身體提升我哋嘅幸福感。」陳敏兒什麼病？不過她一直未有公布病情，但她就認為調整作息及改善飲食對健康十分重要，而她經歷完這次大手術後亦更關注作息健康，可惜最後仍不敵病魔離世，令人惋惜。

陳敏兒做完手術。（YouTube影片截圖）

陳敏兒公開在手術後第三日就在病房內跳舞的片段。（YouTube影片截圖）

隨着音樂擺動身體。（YouTube影片截圖）

陳敏兒什麼病？她未有公布病情，陳敏兒引述研究指出跳舞能促使大腦釋放有「快樂荷爾蒙」之稱的內啡肽，可有效緩解疼痛，並讓人感到愉悅。（YouTube影片截圖）

陳敏兒消瘦不少！（Facebook@陳敏兒）