陳敏兒離世｜與廖啟智藝訓班認識三星期閃電定情　相愛相伴一生

陳敏兒於2026年6月12日離世，享年65歲。今日（6月12日）下午，陳敏兒兒子廖文哲、廖文信為她更新Facebook公布有關消息。帖文中表示，陳敏兒生前意願，安息泥漿與私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對外公開放。



陳敏兒於2026年6月12日離世，享年65歲。

陳敏兒於2026年6月12日離世，享年65歲。

陳敏兒做完手術。(youtube截圖)

80年代無綫當家花旦 夥拍劉德華《獵鷹》成名

1980年代，陳敏兒受到力捧成為無綫電視當家花旦之一。劉德華的成名作《獵鷹》就是由她擔任第一女主角。入行後她曾擔任《體育世界》、《萬千星輝賀台慶》及《歡樂今宵》司儀，形象正面。

陳敏兒是80年代花旦，與劉德華等演情侶，因此網民認為當時仍是男配角的廖啟智，與她是「女尊男卑」。（《獵鷹》劇照）

陳敏兒啟動她的YouTube頻道。(youtube截圖)

歷盡喪子之痛 兩子投身幕後延續演藝血脈

講起陳敏兒，不少人也會想過已故演藝界中流砥柱廖啟智。原來兩人於藝練班已經認識，在1987年結婚並一直相愛。兩人育有三子廖文哲、廖文信及廖文諾，可惜廖文諾在早年2006年因血癌病逝。長子廖文哲及次子廖文信現時分別投身音樂及演藝幕後行業，其中廖文信為香港YouTube頻道後期製作人員。

陳敏兒自爆最初智叔對婚姻冇信心，但她就向對方說「唔結婚？分手啦！」最終「逼婚」成功，她笑言激氣。（資料圖片）

TVB台慶，35周年司儀是梁朝偉及陳敏兒，都頗特別。（網上截圖）

無懼「女尊男卑」世俗眼光 甘願為愛淡出幕前

在八十年代，陳敏兒深受無綫力捧，火速成為當家花旦，事業如日中天；相反，當時的廖啟智多數被派演配角。儘管外界常以「女尊男卑」來形容這段關係，但陳敏兒從未介意兩人名氣與事業上的差距。「人哋總係會覺得主角勁啲，配角冇咁勁，真心，我係完全冇呢個想法。我覺得每個角色都咁重要，你睇戲淨係得主角冇配角，成唔成到一場戲？但社會總係會有個比較，我諗佢作為一個男士，都會唔舒服。」陳敏兒自爆向廖啟智求婚經過 揭男方控制欲強：唔准我同同事出街

她曾堅定地表示，在自己心中，廖啟智不僅是才華洋溢的好演員，更是世上最好的男人。兩人在愛情長跑八年後，於1987年步入婚姻殿堂。婚後，陳敏兒為愛甘願逐漸淡出幕前，專心相夫教子。

陳敏兒與二仔憶述智叔生前點滴。(節目截圖)

廖啟智飾演烏有。（《尋秦記》劇照）

同窗結緣一見鍾情 智叔靠「Cool」三星期閃電求婚

在多篇訪問中，曾有廖啟智對陳敏兒一見鍾情，認識僅三個星期後，就開口向陳敏兒求婚。陳敏兒憶述二人是同屆藝訓班同學，當年「一見鍾情」是因為對方夠Cool，與別不同令她十分深刻：「訓練班個個都盡量去Show off自己，唯獨呢個廖啟智低頭唔知寫啲乜，一兩句佢就收口，嘩！咁Cool嘅？」