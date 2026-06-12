陳敏兒離世｜一生三度痛失摯親　幼子患血癌錐心之痛：點解咁殘忍

前TVB當紅花旦陳敏兒，近年飽受慢性疾病困擾，今日（12日）上午於威爾斯親王醫院安詳辭世，終年65歲。死訊由兩名兒子透過社交平台悲痛公布。陳敏兒一生歷盡生離死別，她與老公廖啟智育有三子，自大仔廖文哲出世後，陳敏兒便淡出幕前專心相夫教子。她近年對生死特別有感悟，先是30多年前爸爸離世，隨後孻仔廖文諾2006年不敵血癌離世，陳敏兒一度陷抑鬱邊緣，生起輕生念頭。廖啟智2021年胃癌病逝，令她再度痛失摯親。

陳敏兒一生經歷三次摯親離世。（facebook@陳敏兒）

目睹幼子受盡癌魔折磨 心碎崩潰求解脫

陳敏兒一生，最錐心的痛莫過於痛失愛兒。2003年，年僅3歲的細仔文諾不幸確診血癌。在長達三年的抗癌歷程中，諾諾受盡折磨，每日需透過導管抽血用藥多達6至8次。她曾在訪問中透露最痛心一次，見護士不慎剪斷導管，醫護只能在細仔血管直接落藥，聽著兒子淒厲慘叫，陳敏兒心如刀割。細仔被隔離期間，在病房外苦候的她曾崩潰倚牆哭訴：「我心痛到碎...神點解咁殘忍，不如就畀佢死咗佢算...」道盡母親的無助。最終諾諾於2006年不敵癌魔離世，得年未滿6歲。

陳敏兒一生經歷三次摯親離世。（截圖）

幼子諾諾患血癌，於2006年不敵癌魔離世，得年未滿6歲。（網上圖片）

二人育有三子。（網上圖片）

走出抑鬱陰霾 化身生命教練救贖同路人

喪子之痛將陳敏兒推入絕望深淵，她一度患上嚴重抑鬱症，甚至萌生輕生念頭，更曾暗暗怪責智叔軟弱。幸好兩夫妻後來參加夫妻營，陳敏兒猛然醒覺並向智叔道歉，感激丈夫一直的包容，二人終攜手走出陰霾。經歷過死蔭幽谷，她將悲痛化為大愛，搖身一變成為「生命教練」，四出到學校分享，以自身經歷勉勵喪親家庭。

廖啟智同陳敏兒天家重聚。（facebook@陳敏兒）

智叔與太太陳敏兒以及兩個仔仔。(IG@JOHN_LIUUUU)

陳敏兒與兩子。（facebook@陳敏兒）

坦然面對無常 辦生前告別會無憾離世

經歷愛子與智叔（2021年因胃癌離世）先後離開，陳敏兒深明生命脆弱與無常。早在2024年生日時，豁達的她已為自己舉辦了一場「生前告別會」，把握當下與摯友好好道謝與道別。今日她安詳走完65年的人生旅程，其堅毅不屈的大愛精神，將永遠留在大家心中。

曾辦生前告別會。（facebook@陳敏兒）