向太爆向佐為爭全校第一豪捐10萬　震驚開火：你大個屁啊會賺錢嗎

向太陳嵐近年經營社交平台，不時大爆圈中秘聞，又大方分享家庭軼事，日前她拍片大爆向佐中學時期的故事，她大爆當年向佐的中學曾發起捐款建泳池，向佐竟直接寫了捐10萬，令向太相當震驚：「我有點愣了，我說你有什麼資格呢？」

向太一家。（微博@向太Tiffany陳嵐）

當時向佐的中學要建一個新的泳池。（影片截圖）

發起捐款。（影片截圖）

其他同學都是捐幾十蚊。（影片截圖）

向佐竟直接寫捐10萬。（影片截圖）

豪言！（影片截圖）

向佐中學為爭全校第一捐10萬 向太：你自己會賺錢嗎？

向太透露當時向佐的其他同學都是捐10蚊、20蚊，最多亦只有100蚊，但向佐竟決定捐10萬：「他說我要我們這個班全校第一名，那我寫10萬就一定第一名。我說好，我現在這次就原諒你，開支票給你，可是沒有下次。他說『我都不可以決定嗎？我大了什麼的』我說你大個屁啊？你自己會賺錢嗎？你自己會賺錢你可以自己捐啊。那10萬塊是為了他的自尊心，10萬有點過分，然後講完之後他知道自己錯，『下次不會了』。」

向太震驚。（影片截圖）

為爭全校第一。（影片截圖）

為爭全校第一。（影片截圖）

開火。（影片截圖）

最後畀咗。（影片截圖）

向太嚴厲糾正金錢觀：你有多少你捐多少

向太認為要教育小孩子正確的金錢觀念：「你有多少你捐多少，那我也不管你，你把你的紅包錢1萬塊都拿出來捐，那我都無所謂，就是屬於你自己的可控範圍，你不可以這麼隨便亂寫。到了他結婚後，30大幾了，有小孩了，有老婆了，他才對錢有了一點概念。」

向太認為要教育小孩子正確的金錢觀念。（影片截圖）

向佐婚後才認清。（影片截圖）

向佐曾公開表示工作酬勞會交給老婆郭碧婷保管。（微博@向太Tiffany陳嵐）