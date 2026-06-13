陳茵媺曬單人婚紗照「無聲抗議」？陳豪：生意唔好，我要做多啲嘢

陳茵媺（Aimee）日前在社交平台分享了一組「單人婚紗相」來慶祝與老公陳豪（Moses）結婚13周年，由於相片中罕有地不見陳豪的身影，隨即引來網民熱烈討論與揣測。今日（12日），陳豪現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》，在接受訪問時親自為事件大方解畫。

陳豪今日現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》。（吳子生攝）

澄清已有雙人婚紗照 陳豪：遲啲 share 出嚟

被問到為何太太只上載了單人照，是否兩人沒有一起拍攝時，陳豪隨即笑著澄清，表示其實兩人早就拍好了雙人婚紗照，只是目前還在後期製作中：「我有雙人嘅婚紗照嘅，不過就等我哋剪輯好，遲啲再 share 出嚟。」

至於兩人如何度過這個別具意義的13周年，陳豪透露其實有精心準備，並非如外界猜測般冷淡：「有，尋日就做咗一個特別啲嘅慶祝儀式囉。太太知我講咩，所以……但我唔方便講出嚟，但太太知。」

陳豪忙到沒有時間買禮物給老婆。（吳子生攝）

忙到冇時間買禮物 承諾補數帶太太去旅行

不過，陳豪亦坦言今年因為行程太過緊湊，昨天甚至沒來得及為太太準備周年禮物：「真係冇禮物，因為尋日我哋嘅行程太緊湊，冇時間買。太太好好嘅，我尋日一直都係大家一齊度過。」

問到是否還會兌現「每年享受二人世界去旅行」的承諾時，陳豪直言這個承諾絕對不會打破，只是由於近期工作實在太忙碌，唯有將行程押後：「會！呢個 promise 係冇打破到嘅，會，不過遲啲。我忙緊呀，我忙嘛大佬！好多嘢、有啲嘢做唔晒，所以做埋呢啲嘢先，之後再帶佢出去玩。」

陳茵媺早前曬單人婚照，令網民言論紛紛，但陳豪解畫表示雙人照會稍後出現。

面對工作與家庭的平衡，陳豪表示太太陳茵媺非常大方體諒，自己也曾向她認真解釋。他坦言在現時的大環境之下，身為藝人能有源源不絕的工作機會，應該要好好珍惜和感恩：「我都同太太解釋，佢都接受。其實坦白講，今時今日依家嘅市道都唔係太好，做藝人難得有咁多嘢做。anyway，我哋都係嗰句，有嘢做呢，大家高興，就千祈唔好揀嘢做，咩都照做，生意唔好呀大佬！所以話難得有咁多嘢做，咪算係執到、等我做埋啲嘢，我再帶佢出去玩囉，我都有咁同太太咁講，而佢都接受。」（好在解釋如果就唔接受，即係佢有詐型嘅！）陳豪哈哈大笑，未有回答。