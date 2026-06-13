香港小姐2026｜十強人選已出現　分析參賽者條件呢幾位三甲冇難度

《2026香港小姐競選》日前舉行第二輪面試，首輪面試人數只有84位，來到次輪即減半剩47位參賽者。不過，人數少也代表「質」的提升，今屆參賽者已出現一些十強、甚至是三甲人選！



每年香港小姐除了樣貌和身材以外，總有幾個「額外」特質－與傳媒有講有笑、有家底、有學歷、對幕前工作有興趣、有話題性。香港小姐2026｜47位參選佳麗見傳媒 性感低胸不及紋身透內褲搶鏡

18. 陳雨薇 Roxanne 27歲 註冊社工 (葉志明攝)

27歲的陳雨薇畢業於澳洲墨爾本大學，現職註冊社工。雖然外表和年齡較輸蝕，但勝在對答得體，入圍應該冇難度！

17. 胡凱嵐 21歲(葉志明攝)

每年都不乏有海外參賽者，雖然胡凱嵐外表未必在香港人審美標準內，但從英國回流又任職記者的她，相信在面對傳媒時亦有一定優勢。

16. 林穎彤 25歲 (葉志明攝)

林穎彤在次輪面試時，透露自己穿着「世伯」何國鉦（香港著名設計師）的衣服，「靠關係」肯定不是加分項，但有何國鉦從旁指點的點，怎樣都比其他人單打獨鬥更着數，再加上童星出身的身份，入圍機會又再高少少。

15. 樊琳靈 (葉志明攝)

來自四川，23歲的樊琳靈於教育大學就讀中文科，外表大方得體，有機會入圍！

14. 袁文慧 (葉志明攝)

20歲的袁文慧會見樂小姐時，被指打扮太過成熟。去年才參加「亞姐選舉」，今年轉戰「港姐」，有話題又有外表有談吐，大有機會入圍。

13. 魏欣 25歲 (葉志明攝)

25歲的魏欣報稱是愛丁堡大學的「工程本碩」，即工程碩士畢業生，但相當大家一開始都是被她的身材所吸引。

12. 李欣穎，18歲 學生。 (葉志明攝)

18歲還是學生的李欣穎為其中一位較年輕的參賽者。按慣例，每年都有一兩個18、19歲的參賽者，今年自然不例外。

11. 袁絲珩 26歲 (葉志明攝)

26歲的袁絲珩畢業於香港浸會大學，持有傳理學學士學位，目前是一名主題樂園演員。單憑這個條件，已屬於「選後即入節目組」名單之中，訓練的時間也節省了，不選入圍就實屬可惜。

香港小姐2026｜高清一文睇晒第二輪面試參選佳麗 有幾位特別標青

以下為《2026香港小姐競選》預測十強名單：

10. 吳倬希，23歲。(葉志明攝)

23歲的吳倬希為其中一位大熱人選。睇相明顯予人端莊成熟有知識的感覺，她表示在紐約讀書回流，現正從事金融工作。不過最特別的還是「吳倬希」這個大名！吳倬希喎，幻想一下吳倬希與吳卓羲同台跳舞，夠晒gimmick！

9. 王菲 24歲 (葉志明攝)

24歲王菲。王菲分別有「唱歌的」王菲，也有「2019年港姐亞軍」王菲，不妨再多一個「2026年港姐佳麗」王菲。老實說，這一位王菲就外表來看也相當不錯。

8. 李澤欣 (葉志明攝)

24歲的李澤欣有「翻版張寶兒」之稱，面試時曾言有兩大夢想，分別是演員夢及太空夢，後者是受香港第一位女太空人黎家盈啟發：「佢身為3個小朋友嘅媽媽都夠膽做火箭上太空，而我只係坐車嚟TVB，有乜理由唔過嚟呢」。觀眾緣有，口才亦有，直入十強輕鬆啦！

7. 符冬鈺，23歲 (葉志明攝)

23歲的符冬鈺加拿大出生，在英屬哥倫比亞大學修讀語言學學士，亦曾參加《溫哥華華裔小姐競選2024》獲得冠軍和「才智出眾獎」，成雙料冠軍。雖然「花生度」和話題性不夠其他參賽者多，但論「選美」經驗肯定比所有人都多！

6. 裘子惠。 (葉志明攝)

裘子惠在次輪面試中穿得比較隆重，廣東話亦是「半桶水」狀態。從直播面試中，看得出是以英文為日常溝通語言。論外表的話，她亦是較標青的一批，其實選舉國際化一點也未嘗不可。

5. 溫思婷 (葉志明攝)

現年25歲，獲封「翻版古佩玲」的溫思婷來自深圳，報稱職業為證券公司職員。以今屆參賽者來說，她為最多網民提及，和享有全天候式報道的入賽者之一。大熱可能不算，但肯定是話題人物。

4. 吳宛鍶 (Daisy) 19歲 (葉志明攝)

19歲、就讀心理學的吳宛鍶亦是今屆較年輕的一位。雖然表現有些靦腆，但外表沒什麼缺陷的話，應是可進入十強的。

3. 譚雅文（葉志明攝）

25歲的譚雅文身高173cm，在芸芸參賽者中屬「高妹一族」，社交帳號標注了「紐約大學」。她的內在可能要留待後續觀眾們慢慢發掘，但憑外表就足以進入十強。

2. 韓其格 25歲 (葉志明攝)

25歲韓其格，報稱畢業於澳洲墨爾本大學心血管超聲波碩士學位。參賽前在悉尼擔任超聲波放射師，特地從澳洲飛返香港參加選美。次輪面試中，她戴着由爸爸設計的巨型玉石首飾出現，亦被傳媒形容為「翻版楊怡」。有樣有身材，有家底有學識，很明顯是十強人選。

1. 王韻婷 (葉志明攝)

1. 王韻婷 (葉志明攝)

25歲的王韻婷在首輪面試中，被曾任職TVB的姐姐大爆「多人追」。正所謂，「朝中有人好做官」，有個姐姐未必能幫她直入十強，但肯定能訓練她的對答技巧，要注意的事項，甚至是「Canteen食乜好」也可提醒一二。她在面試中獲樂易玲大讚有鬥心和有笑容，應該是今屆大熱門之一。