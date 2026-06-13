李日朗舊愛榮升馬主夫人　孭Hermès陪老公拉頭馬盡顯豪門少奶貴氣

黃靜藍與李日朗（前名李逸朗）曾拍拖高調放閃，惟前年兩人宣告分手，結束5年情。不過，黃靜藍在分手短短3個月後，便火速認愛飲食集團老闆Wilson Lau（劉永燊）。兩人拍拖後一直愛得甜蜜，黃靜藍的生活亦越見富貴，不時在社交平台大曬外遊照及男友的名車。兩人拍拖約一年，隨即決定簽紙閃婚，並火速「造人」成功，兩人的愛情結晶品女兒「Baby Sienna」已於去年8月平安出世，組織幸福三人家庭。



Wilson Lau 除了是飲食集團老闆外，亦是一名馬主。黃靜藍婚後正式榮升馬主夫人，更夫唱婦隨，多次高調陪伴老公出入馬場造勢。日前，Wilson名下的愛駒「鴻圖新星」在賽事中發揮出色，成功打開今季的勝利之門。黃靜藍亦有盛裝現身馬場力撐老公，並陪伴Wilson一同進步入凱旋門拉頭馬，分享贏馬喜悅。黃靜藍狀態大勇，盡顯豪門少奶的貴氣。

好威水！（IG截圖）

孭Hermès盡顯富貴！（IG截圖）

勝利一刻！（截圖）

據悉黃靜藍的老公Wilson，畢業於英國倫敦國王學院法學，曾成立印刷公司，並陸續開辦三間公司，現坐擁飲食王國，有傳身家豐厚。（IG@bluenamchu）

提到被指嫁入豪門，黃靜藍曾回應《香港01》指：「豪門？唔係嘅，一個比較富裕啲嘅家庭，但又冇去到咁誇張，唔係唔係。我覺得嫁入乜嘢家庭都好，要做好自己嘅工作，咁我又唔係要好依靠男家嗰邊，自己都係財政獨立、工作獨立。」黃靜藍又透露計劃再追B。

黃靜藍胸前掛著的一個金豬牌，長度驚人直達肚臍位置；而兩手佩戴的數對巨型龍鳳鈪，造型立體且極其粗身，戴上手後竟長達半條手臂。（IG@bluenamchu）