「TVB御用有錢人」為舊愛慶祝生日 曾拍拖8年分手再見亦是朋友
撰文：董欣琪
出版：更新：
夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，但人緣甚廣的她仍不時出席圈中聚會，上個月底迎來46歲生日，連日來獲不少好友為她慶生，日前她就與舊愛黃子雄一起食漢堡包慶祝！
夏竹欣46歲生日與舊愛黃子雄食漢堡 曾拍拖8年分手
夏竹欣在IG限時動態曬出合照，並寫道：「Thanks for the birthday burger.」相中所見，兩人撐枱腳食漢堡包，氣氛愉快。其實夏竹欣當年與有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄曾有過一段情，兩人因合作拍攝《同事三分親》而撻着，拍拖8年後因了解而分手，但再見亦是朋友。
夏竹欣離巢轉投保險界變女強人 2021年嫁圈外男友
夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」