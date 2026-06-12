姚子羚回應昔日閨蜜龔嘉欣被指「雙面人」 ：我哋今日都有打招呼

藝人龔嘉欣近日無辜捲入「雙面人」及欺凌風波，引來外界不少揣測。今日（12/6）其昔日「少婦聯盟」好閨蜜姚子羚現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》。就事件接受《香港01》訪問，首度就龔嘉欣的傳聞開腔回應。

姚子羚現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》。（吳子生攝）

澄清「擺款」傳聞 盛讚龔嘉欣工作專業

被問到外界有傳言指龔嘉欣私底下喜歡「炫耀、擺款」，私下性格是否確實如此時，姚子羚隨即為對方澄清，表示自己並未有這種感覺。她透露兩人其實已經有很長一段時間沒有在戲劇上合作，直到近期才再度攜手拍戲。

姚子羚表示：「我又有冇覺得有咁樣嘅。同埋其實我同佢都好多年冇真係大家一齊拍劇，反而係最近有一齊拍劇嘅。咁又冇喎，我覺得嘉欣都係一個好努力啦，同埋一個好專業嘅演員嚟。」

姚子羚力撐昔日好閨蜜龔嘉欣為人工作專業。（吳子生攝）

坦言未有特別慰問 透露今日碰面氣氛正常

談到看到好友無辜捲入負面傳聞，會否為對方感到心痛或擔心？姚子羚坦言自己對事件的始末其實並不十分了解，但知悉對方已經作出了回應。

姚子羚直言：「其實成件事我唔係好知發生咩事，但係我見佢好似係有出嚟回應過，呢件事情。其實嘉欣都回應咗啦。」至於事後有沒有私下聯絡或慰問龔嘉欣，姚子羚表示：「又冇喎。」但透露兩人今日在發布會現場有碰面並打招呼，對方的狀態看起來相當不錯，並未受傳聞太大影響：「我哋今日都有打個招呼，我見佢都OK呀，都冇咩嘢。」