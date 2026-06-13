郭珮文騷最強Body驚現21吋螞蟻腰　真實呈現瘦到起「角」：零P

現年24歲、2023年香港小姐五強佳麗郭珮文（Juliana），自參選以來憑藉其無敵「最強Body」成為話題女王，更迅速在社交平台俘虜大批粉絲。昨日（12日）Juliana再度發功，在IG Story分享一張震撼視角的火辣照，大騷其驚人的「螞蟻腰」，並以極具自信的態度回應網民對「P圖」的質疑。

郭珮文擁有最強body。（ig@julianakpm）

現年24歲嘅郭珮文係2023年香港小姐五強佳麗。（ig@julianakpm）

黑色Crop Top極致誘惑 目測21吋「螞蟻腰」震驚網民

郭珮文向來不吝嗇其魔鬼身段，不時在社交平台分享性感靚相派福利。她在IG Story上載了一張極具視覺衝擊力的自拍照，腰到起「角」，微微側身即成「L」字。相中Juliana穿上黑色黑色背心短Top，搭配超貼身褲，完美凸顯出其S形的身材曲線。最令人驚訝的莫過於她露出的小蠻腰，目測只有21吋，細到不真實，畫面極度惹火。

霸氣粉碎「P圖」傳聞

對於不少人質疑Juliana的完美曲線是靠後期加工（P圖）得來。對此，Juliana在帖文中以直率霸氣的態度寫道：「我唔係天生就咁瘦，係揀啱咗方法，減走啲鬼鼠肉之後，條腰線再靚多一個level。」她更大方分享其「螞蟻腰嘅秘訣」連線，並自信爆棚地回覆網民的「P圖」傳聞：「成日都有人問我，條腰咁靚係咪P出嚟架，唔好意思，0(零) P！」

條腰真係腰到起「角」。（ig@julianakpm）

《女神配對計劃2》5大女神之一

除了擁有最強Body，Juliana參選港姐後加入TVB，發展亦相當不俗。近年憑藉劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《新聞女王2》以及在節目《福祿壽訓練學院》中的扮嘢能力獲得不少關注。Juliana又將加盟TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，成為全新5大女神之一，早前釋出多張海邊照為節目造勢，雖然並非穿水着，不過女神貼身背心晒出纖腰，嘟嘴單眼放電，足以令網民狂喜！

郭珮文同陳若思都係《女神配對計劃2》。（ig@julianakpm）

郭珮文同陳若思都係《女神配對計劃2》。（ig@julianakpm）

完美身段。（ig@julianakpm）