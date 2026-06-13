姚子羚爆曾遭導演鬧到喊 前輩上前安慰：叫我唔好唔開心

近來娛樂圈中頻頻爆出有藝人遭遇欺凌的事件，引起社會各界的高度關注與熱烈討論。不少藝人紛紛站出來分享自己過去的經歷，讓職場霸凌話題再次成為焦點。昨日（12/6）姚子羚現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》，在接受《香港01》訪問時，亦大方分享了自己剛入行時的辛酸史，自爆曾遭遇導演無理取鬧，讓她感到萬分委屈。

姚子羚與陳展鵬昨日一同出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》（吳子生 攝影）

訪問中，被問到在行內有沒有遇過被排擠或冷落的待遇時，姚子羚坦言確實曾被導演「照肺」及責罵。她回憶起剛入行、比較年輕時的經歷，直言：「好似比較後生嘅時候，啱啱入行嘅時候就，係確實有試過被導演鬧到喊都有嘅。即係我冇喊出嚟，但我好嬲，跟住我就好委屈咁樣。」

姚子羚表示，當時自己雖然極力忍耐沒有當場哭出來，但內心感到非常難受。幸好，當時身邊有一班充滿人情味的前輩和演員，及時向她伸出援手，「反而啲前輩演員，反而都係會即刻安慰我，叫我唔好唔開心啦咁樣，所以我先話我好感恩，即係大部分遇到嘅，無論前輩好、後輩好，而家嘅即係大家同事都好，都幾錫我嘅。」

被問到當時究竟所為何事而遭到導演斥責，是否因為被欺壓時，姚子羚則展現高EQ，為對方緩頰。她解釋當時可能只是工作環境壓力和溝通誤會所致：「我覺得其實當大家喺一個工作嘅環境裏邊，可能 有時可能你未必能夠去處理到每一個、每一件事嘅時候，可能好似我問咗一個問題，咁可能佢覺得你唔好喺呢個時候問埋啲咁嘅問題，佢就即係類似叫我坐返前啲咁樣。」

她補充道，當時自己只是出於好意詢問，並無惡意，雖然當下覺得導演態度欠佳而感到委屈，但事後該名導演亦有主動向她致歉，讓事件圓滿解決。姚子羚認為，在工作環境中每個人崗位不同、專注點不同，最重要是大家能夠敞開心扉、坦誠相對，這樣工作才會開心。