蔡嘉欣宣布順利誕子　大曬一家三口合照：抱到你原來如此幸福

現年32歲的落選港姐蔡嘉欣（Kayan），自2023年與圈外富貴男友Derek結婚後，過着幸福少奶奶的生活。今年情人節，蔡嘉欣宣布造人成功，早前更公布BB性別，一索得男！今日（12日）蔡嘉欣宣布順利誕子，正式迎來一家三口！

孕照。（IG@kayan.c）

順利誕子！（IG@kayan.c）

順利誕子！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣宣布順利誕子 大曬一家三口合照

蔡嘉欣在社交平台曬出合照，並寫道：「Welcome to the world my little boy Theo, we love you so much❤我們正式變為1家3口啦！這個7.8磅的BB，爸爸媽媽見到你出世肥嘟嘟健健康康就安心了😘在此非常感謝我的產科醫生 Dr. Karen Ho and her team，超細心、專業地照顧了我整個孕期，把BB順利的帶到來這個世上，還有十分感謝在嘉諾撒醫院5日4夜的產科護士們、同事們無微不至的呵護，把我和BB照顧得這麼好❤令我對剖腹產整個體驗完全改觀🥰十分感恩🙏」

恭喜！（IG@kayan.c）

恭喜！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣已出院回家

蔡嘉欣更透露已經出院回家：「我們一家三口已經回家開展新的生活啦。回望過去十幾天，第一次當媽媽，我收穫了很多人生前所未有的感受和體驗。終於親眼看著你，抱到你，原來能夠如此幸福！！親愛的兒子，願你一生平安順遂、健健康康、在充滿愛的環境下成長，未來請多多指教喔！😘」