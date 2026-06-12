香港小姐2026｜胡凱嵐要求高層講英文被批　高海寧：學中文啦

《2026香港小姐競選》日前進行第二輪直播面試，當中不乏話題佳麗。由英國回流參賽的佳麗胡凱嵐（Helen），因在面試時表現過於「直率」，竟大膽要求現場高層「講英文」，隨即引發網上熱烈討論。



事件曝光後，大批網民對胡凱嵐的言行感到不滿，紛紛留言狂轟：「講英文應該去參加Miss UK，返香港做乜呢？」、「其實佢知唔知嚟選乜㗎？」、「一啲禮貌都冇，點代表香港小姐」、「入鄉隨俗你識唔識呀？」直指她缺乏基本禮貌與對比賽的尊重。

高海寧今日現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》。（吳子生攝）

高海寧談參賽者：係好機會學中文

近年人氣高企的前港姐高海寧今日（12/6）現身深圳灣出席《TVB2026 灣區融合·IP擴陣發布會》。被問到網上熱議的「要求樂姐講英文」事件，高海寧接受《香港01》訪問時大方分享了自己的睇法：「首先我唔知，我冇睇到嗰個片段，我冇得評價，不過點都好，如果選香港小姐呢，其實係一個好好嘅機會畀你學習中文嘅。就算將來無論你做主持又好、拍劇又好，其實你都要好好嘅中文。」

高海寧狀態大勇。（吳子生攝）

高海寧更透露，其實無綫電視過往亦有不少成功的先例：「我哋公司都有好多女Artist原先係唔識中文嘅，但係佢哋後尾因為拍劇呢，做好多功夫，所以其實我都覺得，藉呢個機會學中文啦。」

高海寧狀態大勇。（吳子生攝）

對於網民質疑該參賽者是否「未見過世面」或過於大膽，高海寧則抱持包容態度，認為最重要是互相尊重：「我會覺都畀返個尊重囉，大家互相尊重嘅，你都唔可以強迫人哋講其他語言嘅。」