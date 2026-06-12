陳敏兒離世｜曾扔光廖啟智遺物　獨留手作小銀包埋藏洋蔥感人故事

廖啟智遺孀陳敏兒，今日（6月12日）於威爾斯親王醫院因病離世，享年65歲，陳敏兒的兒子廖文哲、廖文信在社交平台宣布消息。陳敏兒和廖啟智鶼鰈情深，兩人於1987年結婚後感情一直十分好。



陳敏兒今日（6月12日）於威爾斯親王醫院因病離世，享年65歲。（YouTube截圖）

喪親之痛：極端哀痛下扔光亡夫遺物

早年廖啟智（智叔）離世後，陳敏兒（敏兒姐）曾於港台YouTube節目《學人沙龍：生死一課》擔任嘉賓分享對生死的睇法。當中陳敏兒就分享了智叔的遺物—— 一個懷舊款式繡花設計的小銀包。「係智叔碩果僅存嘅遺物，係佢送畀我嘅禮物。當日智叔離開嘅時候，我都係喪親者嘅反應，就係將佢所有遺物全部抌晒，一件不漏。當然我覺得係瀟灑，但當然我處於喪親者嘅哀傷中一個極端反應。」

陳敏兒早年曾上港台YouTube節目《學人沙龍：生死一課》擔任嘉賓分享對生死的睇法。（YouTube截圖）

陳敏兒帶同亡夫廖啟智遺物，一個手作小銀包上節目。原來背後藏了一個感人故事。（YouTube截圖）

生死頓悟：人不在了，遺物還有何價值？

「唔單止佢嗰啲，連我啲相，衫全部抌晒。我執佢遺物嘅時候，好感觸，全部啲衫塞埋一齊唔知隔咗幾多年，我同啲仔全部都未睇過，塞埋晒喺櫃桶底，好多嘢，但係個感概係，點呢？人而家都唔喺度，啲嘢對於呢個世界上冇一個人係重要，對於智叔係重要，佢仲要收埋櫃桶底唔畀我哋睇。嗰份感概係，人死咗之後，喺世界上面嘅遺物仲有咩價值呢。當日對你最有價值嘅嘢，當你唔存在嘅話，其實嗰啲嘢都冇咩價值。」

陳敏兒帶同亡夫廖啟智遺物，一個手作小銀包上節目。原來背後藏了一個感人故事。（YouTube截圖）

原來個繡花小銀包係廖啟智（智叔）親手造給陳敏兒。（YouTube截圖）

倖存的無價寶：智叔親手縫製的繡花小銀包

「有一日我都會走，無謂搞着兩個仔幫我執嘢，抌！於是將我同智叔嘅嘢一次過抌晒。其實我覺得自己太極端，當我自己冷靜咗落嚟嘅時候，有遺憾。因為有啲嘢的確有好好嘅價值，但係我已經搵唔返。」為什麼這個小銀包會留下來？她續說：「珍貴嘅，就係幸好⋯⋯點解佢可以倖存，因為呢個銀包仔係擺碎銀，所以我擺喺車上面，有時要嚟入錶。呢個係智叔送畀我嘅銀包，珍貴嘅地方，除咗係智叔嘅最後一件遺物，仲係智叔DIY親手做。」

「我收到嘅時候好感動，因為佢好忙，呢啲手工藝唔係佢強項，但係佢就係手工做咗呢樣嘢畀我。」