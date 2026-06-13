吳若希自爆已有兩個客戶搵　想體會「爆騷」感受：我最鐘意就係錢

歌手兼演員吳若希（Jinny）向來性格直率、大癲大肺，每次接受訪問總會大放笑彈！近日Jinny與麥美恩及森美齊齊出席圈中好友丁子朗的畫展活動，心情大靚的她接受傳媒訪問時，除了大談對畫展中「情慾」畫作的睇法外，更大爆即將開拍的新處境劇她希望的老公設定超級「重口味」。Jinny同Mayanne大讚丁子朗進步神速兼充滿藝術細胞：「依家成為咗國際級嘅畫家。」二人更化身「品評家」，Mayanne大爆丁子朗近期的畫作充滿深度：「上次佢舉辦嗰個畫展，我都覺得佢有啲親密，有啲intimacy，有啲好似性感嘅嘢好想去表達。原來愛同埋表達嗰種情慾，係有嗰種層次我未理解到，咁好多謝丁丁啟發到我，原來情慾都可以好多種表達。」

近日Jinny與麥美恩及森美與圈中好友齊齊出席丁子朗的畫展活動。(胡凱欣 攝)

Jinny即將加入新處境劇飾演單親媽媽

說到Jinny即將加入新處境劇，她一開始就要飾演單親媽媽，Mayanne搞笑地表示：「佢容易死老公！」而Jinny亦附和地說：「做親我老公，男演員都不得善終。」她被問到能否接受劇中女兒由李茵彤來飾演，她豪氣地表示：「接受啊！」但森美即插嘴表示：「你問車婉婉先啦！我見到我替車婉婉心痛！我心諗我車婉婉做你阿媽，咁我去到我咪做車婉婉老豆？」

Jinny即將加入新處境劇飾演單親媽媽。(胡凱欣 攝)

Jinny比大家早2日知道演出處境劇

對於即將加入處境劇劇組，Jinny直指自己什麼都未知道，連圍讀都未進行，被問到是否一早已經知道與車婉婉合作這套處境劇：「梗唔知啦！我唔係早你幾日知，我諗早你兩日知道！」至於有指接拍處境劇會令收入水漲船高時，她帶著疑問說：「真係㗎？我好想體會吓個感覺。我好期待！我最鐘意就係錢！」雖然她嘴裡說著想體會一下「爆騷」的感受，但亦偷偷自爆自新聞出街後，已經有兩個客戶找她工作。

Jinny直指自己什麼都未知道，連圍讀都未進行。(胡凱欣 攝)

森美聽完後立即自薦：「遲啲我會加入做車婉婉老公，即刻有廣告！叫聲老豆！」Jinny被問到劇中的男主角是誰時，Mayanne就已經立即問她：「邊個有資格搞大你個肚？」Jinny突然正經地表示：「梁朝偉！或者係我鐘意，我最近都鐘意周柏豪。我真心嘅！我覺得唯一可以做到，真係可以實踐到嘅機會率最大應該係胡鴻鈞，因為佢個樣似渣男！」

森美聽完後立即自薦做車婉婉老公。(胡凱欣 攝)

原來是因為Jinny即將與胡鴻鈞在內地開騷，她除了想在音樂與他有合作外：「如果演戲上面都可以合作下都幾好！」

丁子朗舉行畫展。(胡凱欣 攝)

丁子朗今次與酒店合作。(胡凱欣 攝)

丁子朗的畫作於酒店展示。(胡凱欣 攝)

畫展策展人ruby(左)與丁子朗及酒店負責人。(胡凱欣 攝)

森美大哥好錫丁子朗。(胡凱欣 攝)

森美同丁子朗情同父子。(胡凱欣 攝)

仲有個異父異母嘅哥哥丁子高嚟撐丁丁。(胡凱欣 攝)

點少得丁子朗兩位好姐姐吳若希同麥美恩。(胡凱欣 攝)

吳若希同麥美恩都好錫丁子朗㗎。(胡凱欣 攝)

森美話再拍《森美旅行團》就會變《森伯旅行團》。(胡凱欣 攝)

一班圈中好友出席力撐丁子朗，有：森美、吳若希、麥美恩、徐㴓喬、余宗遙、馮熙夑、胡鴻鈞、丁子高。(胡凱欣 攝)