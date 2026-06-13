麥美恩自豪為胡楓做MC兼創世界紀錄：香港人做大show真係優秀

麥美恩（Mayanne）昨日（12日）與吳若希、森美等人出席好友丁子朗的畫展活動，她接受傳媒訪問時提到早前為「修哥」胡楓演唱會擔任司儀的難忘點滴。外界盛讚Mayanne轉數快兼「拯救」修哥，她謙虛地把功勞歸功於幕後團隊，邋大讚這場長達5小時演唱會同是一項「世界紀錄」，坦言能夠參與其中感到無比自豪！

麥美恩（Mayanne）與吳若希、森美等人出席好友丁子朗的畫展活動。（胡凱欣 攝)

全靠團隊合作 最大心願係修哥平安

提到演唱會當晚的情況，Mayanne直言非常感恩得到大家的信任。佢強調今次絕對是團隊嘅功勞：「其實嗰個係團體嘅合作，因為我全程戴住耳機，好多指示同埋現場嘅嘢都係大家幫手。」Mayanne表示，無論台前幕後，所有人最大的心願就是確保修哥可以平平安安、健健康康順利地完成演出。

Mayanne直言非常感恩得到大家的信任。（胡凱欣 攝)

見證95歲修哥開騷：香港人做大Show真係好優秀

修哥以極高齡開紅館騷，Mayanne對此感到極度震撼，認為這絕對是史無前例：「因為MC好處就係我哋有同panel溝通，我全程唯一一個係戴住earmon，有啲咩突發嘢其實我係可以隨時衝出去。但係好在全部嘅嘉賓都好精靈，同埋啲指示好清晰，咁所以我去到後臺有啲update，突然間又有啲神秘嘉賓，譬如Eason出嚟，跟住華仔出嚟，我係好last minute先知。因為佢哋守得好秘密，但係我作為MC我係要知，所以呢個show對於香港人嚟講都係一個世界紀錄！因為冇人會有經驗點樣做一個95歲嘅前輩嘅show，所以我就見到香港人做大show真係優秀嘅！」Mayanne還激讚修哥魄力驚人，成個騷長達5小時的演唱會都應付自如。Mayanne補充話：「我都好Proud of可以參與！」足見佢對這位大前輩及整個製作團隊的敬佩之情。

修哥以極高齡開紅館騷，Mayanne對此感到極度震撼，認為這絕對是史無前例。（胡凱欣 攝)

丁子朗舉行畫展。(胡凱欣 攝)

丁子朗今次與酒店合作。(胡凱欣 攝)

丁子朗的畫作於酒店展示。(胡凱欣 攝)

畫展策展人ruby(左)與丁子朗及酒店負責人。(胡凱欣 攝)

森美大哥好錫丁子朗。(胡凱欣 攝)

森美同丁子朗情同父子。(胡凱欣 攝)

仲有個異父異母嘅哥哥丁子高嚟撐丁丁。(胡凱欣 攝)

點少得丁子朗兩位好姐姐吳若希同麥美恩。(胡凱欣 攝)

吳若希同麥美恩都好錫丁子朗㗎。(胡凱欣 攝)

森美話再拍《森美旅行團》就會變《森伯旅行團》。(胡凱欣 攝)

一班圈中好友出席力撐丁子朗，有：森美、吳若希、麥美恩、徐㴓喬、余宗遙、馮熙夑、胡鴻鈞、丁子高。(胡凱欣 攝)