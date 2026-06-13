丁子朗透露收藏者最愛人體畫　親解非冇劇拍先畫畫：嚟緊準備入劇

丁子朗昨日（12日）現身其個人畫展「藝術之旅：共鳴瞬間」的開幕禮，一向陽光氣息十足的丁子朗，今次大轉畫風，以較為「赤裸」及大膽的畫作呈現內心世界，他更親自向《香港01》解構畫作背後的靈感來源。對於有網民猜測他是否因為「冇劇拍」才轉行畫畫，丁子朗亦大方回應。

丁子朗今次大轉畫風，以較為「赤裸」及大膽的畫作呈現內心世界。(胡凱欣 攝)

「赤裸」畫風展現內心：唔知大家會點睇

再次舉辦個人畫展，丁子朗坦言心情既興奮又緊張，他表示今次的畫展，無論是主題還是畫風，都比以往更加成熟和深入。今次畫展的主題圍繞「愛」與「共鳴」，丁子朗大膽地運用了比較「赤裸」和直接的畫風去表達人與人之間的情感：「因為酒店大堂每個人都會經過，你會見到幅畫，所以其實我好驚，我唔知啲人會點睇幅畫啦，好唔好睇啊，夠唔夠Masterpiece啊，所以我係都帶住一個氈驚嘅心。」

丁子朗坦言心情既興奮又緊張。(胡凱欣 攝)

丁子朗笑言：「今次呢個Collection係我叫做最赤裸嘅一個Collection之一，好多我內心嘅剖白，咁所以希望大家好鐘意啦。都係關於Honey啦、關於愛啦、同埋關於我自己嘅愛情觀、世界觀、價值觀咁樣嘅。」他強調，畫作中的「赤裸」並非賣弄色情，而是希望表達出一種坦誠和真實的情感交流，同時他亦希望帶著自己的畫作衝出香港，到世界各地展出，他下星期已經率先在深圳有畫展，而之後亦有數個地方在洽談當中。

丁子朗笑言今次Collection係最赤裸嘅一個Collection之一。(胡凱欣 攝)

親解「冇劇拍」傳聞

近年丁子朗除了拍劇外，亦積極發展畫畫事業，更透露即將會與知名玩具品牌合作，推出聯乘畫作。對於有網民猜測他是否因為「冇劇拍」才專注畫畫，丁子朗即刻笑著澄清：「啲人都問我，咁你係咪畫畫畫之後唔做戲啊？咁又唔係！我嚟緊都會拍嘅，嚟緊都會準備入劇組，咁但係都要keep住去兩邊balance。」

對於有網民猜測他是否因為「冇劇拍」才專注畫畫，丁子朗即刻笑著澄清。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示畫畫是他從小到大的興趣，亦是他舒緩壓力和表達自己的重要途徑：「畫畫呢個我諗係我由九歲開始已經畫，咁有啲作品甚至係我十幾歲嘅時候畫，但係嗰陣時semi finish一半完成，跟住到而家我再完成埋佢嘅畫作。我覺得technical咁講我啲畫都成熟咗好多，即係比起上年嘅畫展甚至比起前年嘅畫展，第一次做畫展都已經係爭好遠。咁所以其實都幾開心就係見證住自己成長，見到啲收藏家買嘅畫會越嚟越唔同風格，會鐘意咩唔同嘅類型，慢慢叫做成熟咗我嘅畫風。」

丁子朗表示畫畫是他從小到大的興趣。(胡凱欣 攝)

直言最受歡迎是人體畫

至於哪一個系列得到最多人垂青，丁子朗直言是每個系列都有人會買：「最受歡迎都係人體畫，即係比較多關於人體嘅嘢。」他更指有些畫作投入了不少時間去畫：「我試過拍戲嘅時候拍到一半跟住就因為喺外地拍，拍到一半跟住返酒店就繼續畫畫，然後第二朝又去拍戲咁樣。」雖然他最近忙於辦畫展，但他很享受這個過程：「都幾感恩就係自己迫自己咁忙咁畫，我enjoy呢一個咁忙嘅過程嘅。」

丁子朗直言最受歡迎是人體畫。(胡凱欣 攝)

同知名ip公司合作

除了酒店大堂一幅巨型畫作外，他表示今次的畫展在另一層的餐廳門口會有五幅畫作，餐廳裡面亦有五幅畫作：「咁有新collection，有少少舊collection撈埋一齊，希望大家認識一個以前到而家嘅丁子朗！」他更透露即將會跟一個有名的IP公司合作辦聯展，除了人像外，他今次更挑戰畫動物：「我畫完之後畀咗gallery睇，畀咗對方睇，因為要畀佢哋approval。佢哋都話：『嘩！好鐘意喎！』真係竟然鐘意過我畫人像，跟住我就覺得原來係咁啊？咁係咪要畫公仔呢以後。」

丁子朗同知名ip公司合作辦聯展。(胡凱欣 攝)

丁子朗舉行畫展。(胡凱欣 攝)

丁子朗今次與酒店合作。(胡凱欣 攝)

丁子朗的畫作於酒店展示。(胡凱欣 攝)

畫展策展人ruby(左)與丁子朗及酒店負責人。(胡凱欣 攝)

森美大哥好錫丁子朗。(胡凱欣 攝)

森美同丁子朗情同父子。(胡凱欣 攝)

仲有個異父異母嘅哥哥丁子高嚟撐丁丁。(胡凱欣 攝)

點少得丁子朗兩位好姐姐吳若希同麥美恩。(胡凱欣 攝)

吳若希同麥美恩都好錫丁子朗㗎。(胡凱欣 攝)

森美話再拍《森美旅行團》就會變《森伯旅行團》。(胡凱欣 攝)

一班圈中好友出席力撐丁子朗，有：森美、吳若希、麥美恩、徐㴓喬、余宗遙、馮熙夑、胡鴻鈞、丁子高。(胡凱欣 攝)