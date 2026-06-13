余宗遙事後曾找翁金驊教練　得到對方大讚：電視見到我越嚟越有型

余宗遙（DEZ）昨日（12日）出席老友丁子朗的個人畫展，他更化身小助理跟出跟入，更做了丁子朗的人肉攝影機，不過二人老友鬼鬼，應該都不會計較那麼多。早前余宗遙接受《香港01》訪問時曾透露翁金驊教練曾是他中學及大學的籃球教練，但對於早前他被指體罰學生，余宗遙亦有表示不對，同時亦指翁教練在當他的教練時並沒有打過他。

余宗遙化身丁子朗小助理跟出跟入。(胡凱欣 攝)

翁金驊讚余宗遙越嚟越有型

最近有指翁金驊因此事而被捕，余宗遙被問到上次之後還有沒有跟教練聯絡，他表示報道出後亦有傳給教練：「佢同我講話電視機又見到我越嚟越有型啦，希望我越嚟越順利咁樣。咁但係我都有句體罰係唔啱，我都有send個新聞畀佢嘅，佢收到就多謝關心咁樣。」

翁金驊讚余宗遙越嚟越有型。(胡凱欣 攝)

「TVB明星籃球隊」即將在內地對戰專業球隊

雖然余宗遙之前的籃球教練傳出體罰學生的消息，但沒有影響余宗遙對籃球的熱愛，早前他加入了「TVB明星籃球隊」，更即將會在內地對戰專業球隊：「大家真係好勤力好勤力，我記得有一次，我第一次去練波就練1點啦，第二次系練11點，咁其實我練11點嗰日，我都係前面有緣拍完呢個J Music，拍到凌晨一兩點咁樣。但係我都第二日都11點就即刻去練波，因為我feel到大家一得閒就會去練波啦。」雖然工作忙碌，但他都不忘要去訓練，果然熱愛籃球。

雖然余宗遙之前的籃球教練傳出體罰學生的消息，但沒有影響余宗遙對籃球的熱愛。(胡凱欣 攝)

睇更多畫展現場靚相：

丁子朗舉行畫展。(胡凱欣 攝)

丁子朗今次與酒店合作。(胡凱欣 攝)

丁子朗的畫作於酒店展示。(胡凱欣 攝)

畫展策展人ruby(左)與丁子朗及酒店負責人。(胡凱欣 攝)

森美大哥好錫丁子朗。(胡凱欣 攝)

森美同丁子朗情同父子。(胡凱欣 攝)

仲有個異父異母嘅哥哥丁子高嚟撐丁丁。(胡凱欣 攝)

點少得丁子朗兩位好姐姐吳若希同麥美恩。(胡凱欣 攝)

吳若希同麥美恩都好錫丁子朗㗎。(胡凱欣 攝)

森美話再拍《森美旅行團》就會變《森伯旅行團》。(胡凱欣 攝)

一班圈中好友出席力撐丁子朗，有：森美、吳若希、麥美恩、徐㴓喬、余宗遙、馮熙夑、胡鴻鈞、丁子高。(胡凱欣 攝)