香港小姐2026｜溫思婷泳衣講廣東話片段曝光　網民：正宗葵芳口音

日前無綫舉行了《2026香港小姐競選》第二輪面試，各候選佳麗當日在TVB電視城內會見傳媒，她們還要穿着泳裝見TVB高層。今年這個泳裝環節更首次全程在網上直播，由樂易玲、黃德慧及姜偉主持面試，佳麗們都需要用廣東話對答交流。樂小姐對候選佳麗的要求相當嚴格及認真，一出場的第一位候選佳麗表示來港一年，但廣東話不標準，已經被她指要努力。昨日（12日）TVB於社交平台上載了今屆大熱佳麗溫思婷在這環節講廣東話的片段，即惹來網民熱議。

泳裝環節進行直播。(直播截圖)

樂易玲聽到「吳卓羲」已經笑晒口。(直播截圖)

網民：正宗葵芳口音

有不少網民都於社交平台轉戴溫思婷這段廣東話而試片段，並討論她的廣東話水平。片中溫思婷身穿兩件頭泳衣，她以廣東話作自我介紹並接受主持的提問。溫思婷表示最近喜歡學習粵語，雖然粵語好難但是她會加油，為了學好粵語，她還特地請老師來教導她粵語的音標，又一臉自信以廣東話說出「番茄醬、牛腩麵」，還說了急口令「各個國家係各個國家既國家」，不過發音不是太過標準，明顯需要更加努力去學好廣東話。有網民就笑言：「正宗葵芳口音」，此評論獲近1200個讚。有「翻版古佩玲」之稱的溫思婷是今屆大熱門人選之一。溫思婷報稱來自深圳，職業為證券公司職員，同時也是一位在抖音擁有200萬粉絲的網紅。

溫思婷泳衣環節。(小紅書截圖)

溫思婷講廣東話。(小紅書截圖)

溫思婷穿上兩件頭泳衣。(小紅書截圖)

網民留言。(小紅書)

溫思婷參加第一輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)