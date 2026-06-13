九運會客室｜歐倩怡離婚後不適網民惡評　被追問與男友性生活進度

現年46歲的歐倩怡（Cindy）自2024年宣布與郭晉安結束18年婚姻後，回復單身的她一舉一動均成為全城焦點。重返社會的歐倩怡日前作客由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，離婚後受網民惡意攻擊，匿埋喊咗兩三日。

喊咗兩、三日！（截圖）

離婚後遭受大量Haters惡意攻擊 感到無比委屈與不開心

歐倩怡在節目中坦言，正式走出「郭太」的保護傘、重返社會工作約兩年多，過程並非一帆風順。她無奈透露，離婚後在網上遭受大量Haters（酸民）的惡意批評和攻擊，令她感到無比委屈與不開心：「網上嘅評論我真係唔適應，試過匿埋喊咗2、3日。」她直言自己沒有傷害任何人，一度不明白為何會招惹網上欺凌，幸好得到身邊朋友傳訊息鼓勵，現時已調整心態，表明要好好生活，做自己想做的事。

離婚後遭受大量Haters惡意攻擊 ！（截圖）

感到委屈！（截圖）

默認與1.2億身家補習天王戀情 拒談性關係：ok㗎

另一主持Brian（李凱賢）在環節中「直球對決」，追問其戀愛進度，更鬼馬地將親密程度劃分階段：「你而家拍拖去到stage幾？stage 1 拖手、stage 2 攬住、stage 3 錫、stage 4 你揸佢啲嘢，佢揸你啲嘢，stage 5 性愛。」面對如此火辣的提問，歐倩怡隨即大笑，並拒絕透露具體細節，點到即止地說：「呢個唔可以畀細路仔睇，唉，呢啲嘢。（開心？）ok㗎。」早前她被傳媒拍到在街頭與一名中年男士親密翹手，互動非常甜蜜。據知情人士透露，該名男士背景極為顯赫，是本港某知名連鎖補習社的簡姓創辦人，個人身家估計高達1.2億港元。

未有正面回應！（截圖）

未有正面回應！（截圖）

未有正面回應！（截圖）

歐倩怡考取英國營養師牌照後積極分享健康和運動知識。（IG@cindyauau）