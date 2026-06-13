70歲米雪開騷星光熠熠　穿透視魚網裝身材fit爆唱跳《APT.》

現年70歲的米雪昨晚 (12日) 舉行紀念入行55周年的《友你有米55派對騷》，首晚演出門票早已全部售罄，來自全球多個城市的粉絲一起和雪姐慶祝，演唱會前的拜神儀式得到主辦單位本地舞台伍健雄、雪姐經理人公司英皇娛樂的行政總裁霍汶希，營運總監陳志昂親到麥花臣場館為雪姐打氣。

拜神儀式

昨晚演唱會星光熠熠，嘉賓包括薛家燕、趙雅芝、石修、羅家英、葉振棠、白彪、羅樂林、劉緯民、楊盼盼、魏秋樺、文雪兒、何家勁、雪梨、李麗霞、余安安、羅霖、阮兆祥、譚錫禧、 徐偉棟、徐頴堃和張與辰，新知舊雨，目的只有一個，就是和雪姐一起見證紀念她入行55年這個重要日子。嘉賓當中有和雪姐在台上合唱，也有和她在台上話當年，從佳視、麗的再談及無線，當然少不了的是雪姐的獨唱部份，曲目由粵曲、廣東歌金曲，她更在台上穿上魚網服飾和舞蹈員唱跳《APT.》，盡顯她與時並進的一面。當完成第一晚演出後，雪姐終於鬆了一口氣，她表示非常期待今晚 (13號) 尾場和嘉賓要玩得盡興，至於《APT. 》的魚網衫雪姐大方說只要穿起來靚而高雅就不介意性感。

米雪、薛家燕

米雪、羅家英

米雪、譚錫禧、 阮兆祥

米雪、李麗霞

全晚其中溫馨一幕便是雪梨帶同仔女徐偉棟、徐穎堃上台唱 《真的愛你》撐家姐。之後雪姐獨唱《每當變幻時》，螢幕出現她不同年代的照片，讓大家回顧她這55年的變化。演唱會壓軸出場為趙雅芝，芝姐出場先獻唱一首《上海灘》，及後她便和雪姐合唱《漫步人生路》，為首晚演出畫上完美句號。

米雪、趙雅芝

米雪、趙雅芝

米雪魚網裝唱跳《APT.》(Miss Angie@小紅書)

米雪魚網裝唱跳《APT.》(Miss Angie@小紅書)